В Ужгороді волонтери “Будуємо Україну Разом” проведуть толоку

Волонтери осередку громадської організації “Будуємо Україну Разом” оголосили Всеукраїнський день толоки. Він пройде 25-го травня, в першу суботу після Європейського дня парків — дату, що символізує міжнародну солідарність в справі охорони природних територій, — пояснили в БУР Закарпаття. Цього дня толока відбудеться в різних містах по всій Україні.
В Ужгороді волонтери зберуться на толоку в одній з наймальовничіших місцин, в якій саме, повідомлять після реєстрації.
Аби долучитися до прибирання і отримати усі необхідні деталі, потрібно заповнити реєстраційну форму.
Зоряна Попович, Varosh,
Фото ілюстративне
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