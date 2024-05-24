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Новини

В Ужгороді волонтери “Будуємо Україну Разом” проведуть толоку

24 Травня 2024 3

Волонтери осередку громадської організації “Будуємо Україну Разом” оголосили Всеукраїнський день толоки. Він пройде 25-го травня, в першу суботу після Європейського дня парків — дату, що символізує міжнародну солідарність в справі охорони природних територій, — пояснили в БУР Закарпаття. Цього дня толока відбудеться в різних містах по всій Україні.

В Ужгороді волонтери зберуться на толоку в одній з наймальовничіших місцин, в якій саме, повідомлять після реєстрації.

Аби долучитися до прибирання і отримати усі необхідні деталі, потрібно заповнити реєстраційну форму.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото ілюстративне

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# Varosh новини # Будуємо Україну Разом # БУР # прибирання # Толока

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