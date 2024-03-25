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Новини

Три студентки з Києва, Херсонщини та Хмельниччини прибирали ужгородський кар’єр від сміття

25 Березня 2024 290

Дівчата прибирали територію поблизу ужгородського кар’єру впродовж цілого дня – з 11:00 до 19:00 години. Зібране сміття частково здали на переробку, частково – вивезли на сміттєвий полігон.

Як розповіла у коментарі Varosh Олександра Лисенко, що була ініціаторкою акції, ідея прибрати прилеглі до кар’єру ділянки виникла, коли, вивчаючи місто і випадково проходячи повз, вона побачила, скільки сміття накопичилося на берегах та власне у водоймі. Сама Олександра – з Києва, в Ужгороді навчається в Українській академії лідерства.

«Початковий задум був такий, що це буде велике прибирання, до якого долучаться містяни. Нас попереджали, що це буде складно зорганізувати у п’ятницю, в робочий день, та ми сподівалися, що хоч би пообіді робочих рук додасться. Але, на жаль, цього не сталося. Спершу ми з подругами прибирали лише втрьох, трохи згодом до нас доєдналися хлопець і дівчина, які просто проходили повз», – розповіла Олександра.

Дівчата, які прийшли з нею на прибирання, також навчаються в УАЛ, обидві – немісцеві: Дарина – з Херсонщини, Вікторія – з Хмельницької області. Впродовж дня дівчата прибрали дві ділянки поблизу берегів та частково – на узвишші, звідки відкривається оглядова панорама на кар’єр.

Всього під час акції зібрали до 100 кг скла та близько 40 кг пластику, розповіла Олександра Лисенко.

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«Ми спускалися до води, щоб дістати пластик, скло, бляшанки – саме біля води й у самій водоймі було найбільше сміття. Вихід на одну з найвищих точок на кар’єрі був буквально перегороджений сміттям – зотліла тканина, старі дитячі іграшки купи пластику, батарейки. Дуже шкода, що маючи таке гарне місце відпочинку та релаксу, містяни його так засмічують», – каже дівчина.

Зібрані під час прибирання відходи відсортували: скло, пластик та бляшанки здали на переробку на Станцію заготівлі вторсировини «Проєктна, 3». Інше неконденційне сміття із залученням комунального транспорту двома вантажівками вивезли на сміттєвий полігон.

 

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Олександра каже, що попри пророблену роботу, на локації ще залишається чимало сміття. Понад те, у місцях, де дівчата збирали відходи, зауважили, що земля там – чорна й токсична від зараження, розповіла Олександра: «Там зариті батарейки, заритий пластик, багато чого зарито просто в землю. Взагалі дивно, як довкола ще ростуть і виживають дерева. Боляче, як загалом таке можна робити з природою».

«Часто можна почути, мовляв, треба не прибирати, а карати тих, хто смітить. Але я стою на думці і сповідую гасло: хто, як не я. Можливо, я і крапля в морі, але навіть крапля може важити. Ужгородці мають таке гарне місце, де можуть відпочивати, побути на природі. Натомість воно й зараз – дуже засмічене», – розповіла Олександра Лисенко.

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Сміття на берегах кар’єра

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Олександрою Лисенко

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