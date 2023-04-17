Ведмедик Моцко: в Ужгороді відкрили нову мініскульптурку

15 квітня 1963 року на державному телебаченні Угорщини вперше вийшла телепрограма “Вечірня казка” (“Este mese”). Її головним героєм став ведмедик Моцко.

А 15 квітня 2023 року, до 60-річчя виходу першої програми, мініскульптурку Моцка відкрили в Ужгороді, на вул. Капітульній біля дитячого садочка №6.

Ініціатором створення мініскульптурки культового персонажа став туризмознавець Федір Шандор, який приєднався до відкриття дистанційно. За словами “професора в окопі”, відкриття мініскульптурки є символом дружби угорського та українського народів, адже на цих казках виросло багато поколінь не тільки угорців, а й закарпатців.

Творцем цього героя-ведмедика, як і «Вечірньої казки», є угорська письменниця Агнеса Балінт, а лялькову фігуру зробив художник Ласло Сабо.

Програма несла виховний характер, адже разом з головним героєм діти вчилися самостійно складати свої речі, чистити зубки, дивитися казочку та йти спати.

Цікавий факт! Maci мав такий успіх, що навіть супроводжував угорського астронавта Берталана Фаркаша в космос, і вони разом розповіли історію згори, з космічного корабля, у 1980 році.

Ведмедик Моцко став 55-тою мініскульптуркою в обласному центрі Закарпаття.

Varosh

Фото: Марія Заболотна

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