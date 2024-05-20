В Іршаві, на площі Народній, провели вуличну акцію «Моє бачення безпечної громади». Взяти участь у ній і висловити свої побажання запросили переселенців, представників поліції, ветеранської спільноти, місцевих мешканців. Акцію організовує Активна громада Закарпаття в різних містах краю. Її проводять у рамках проєкту «Формування місцевого бачення відновлення України» і стосується вона розробки в громаді плану локалізації резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки. Мир. Безпека”. Про це Varosh розповіла депутатка Іршавської міської ради, місцева координаторка проєкту з написання плану дій «1325-Іршава» Віра Глушко.

Від туризму до адаптації ветеранів

В рамках акції на площі Народній, розповіла вона, кожен міг написати свої побажання на дошку «Місцевий план дій на виконання Резолюції ООН». Побажання могли стосуватися діяльності влади, питань ветеранів, безпеки, гендерної рівності тощо.

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— Вулична акція, як один з етапів цього процесу, мала на меті зібрати від усіх цільових груп побажання, які можуть допомогти зробити нашу громаду безпечною. І з точки зору переселенців, і ветеранів, і літніх людей, з точки зору людей з інвалідністю — усіх людей нашої громади, які могли прийти, — пояснила Віра Глушко. — Такі публічні обговорення дуже корисні, тому що люди на вулиці в невимушеній атмосфері люди могли вільно висловити свої побажання.

Побажання були різні: побудувати майданчик для дітей з інвалідністю, навести лад з безпритульними чи агресивними тваринами, писали про сухі дерева та необхідність їх обрізати, про відсутність психолога — ця потреба неодноразово піднімалась у громаді. Люди писали і про потребу в розвитку туристичної діяльності в громаді, про допомогу в адаптації ветеранів після повернення додому.

Пропозиції внесуть до плану дій “1325-Іршава”

В Іршавській громаді, куди входить 20 населених пунктів, офіційно по допомогу до Іршавського відділу соціального захисту зверталися 325 переселенців, хоча, за словами Віри Глушко, насправді їх є набагато більше.

Акції передували 4 стратегічні сесії, онлайн опитування населення стосовно безпеки та ряду інших моментів. Зібрані пропозиції внесуть до плану дій, проведуть, попередньо на початку червня публічні консультації стосовно чорновика плану дій «1325-Іршава».

Нагадаємо, на черговій сесії Іршавської міської ради депутати затвердили нову символіку міста Іршава. Зробили це через те, що громада взялася розробляти свою стратегію розвитку, а згодом — брендування, що є неможливим без офіційної символіки.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото зі сторінки Активної громади Закарпаття

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