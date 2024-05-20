Facebook
Instagram
YouTube
Новини

Зробити громаду безпечною. В Іршаві збирали пропозиції від мешканців

20 Травня 2024 1

В Іршаві, на площі Народній, провели вуличну акцію «Моє бачення безпечної громади». Взяти участь у ній і висловити свої побажання запросили переселенців, представників поліції, ветеранської спільноти, місцевих мешканців. Акцію організовує Активна громада Закарпаття в різних містах краю. Її проводять у рамках проєкту «Формування місцевого бачення відновлення України» і стосується вона розробки в громаді плану локалізації резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки. Мир. Безпека”. Про це Varosh розповіла депутатка Іршавської міської ради, місцева координаторка проєкту з написання плану дій «1325-Іршава» Віра Глушко.

443697200 743387737971670 4761104515273888249 N

Від туризму до адаптації ветеранів

В рамках акції на площі Народній, розповіла вона, кожен міг написати свої побажання на дошку «Місцевий план дій на виконання Резолюції ООН». Побажання могли стосуватися діяльності влади, питань ветеранів, безпеки, гендерної рівності тощо.

“У міста є Я”: в Ужгороді з дітьми проводять заняття з урбаністики

— Вулична акція, як один з етапів цього процесу, мала на меті зібрати від усіх цільових груп побажання, які можуть допомогти зробити нашу громаду безпечною. І з точки зору переселенців, і ветеранів, і літніх людей, з точки зору людей з інвалідністю — усіх людей нашої громади, які могли прийти, — пояснила Віра Глушко. — Такі публічні обговорення дуже корисні, тому що люди на вулиці в невимушеній атмосфері люди могли вільно висловити свої побажання.

441156551 743387864638324 8600312519283494162 N

Побажання були різні: побудувати майданчик для дітей з інвалідністю, навести лад з безпритульними чи агресивними тваринами, писали про сухі дерева та необхідність їх обрізати, про відсутність психолога — ця потреба неодноразово піднімалась у громаді. Люди писали і про потребу в розвитку туристичної діяльності в громаді, про допомогу в адаптації ветеранів після повернення додому.

Пропозиції внесуть до плану дій “1325-Іршава”

В Іршавській громаді, куди входить 20 населених пунктів, офіційно по допомогу до Іршавського відділу соціального захисту зверталися 325 переселенців, хоча, за словами Віри Глушко, насправді їх є набагато більше.

gal-232108
gal-232114
gal-232144
gal-232126

Акції передували 4 стратегічні сесії, онлайн опитування населення стосовно безпеки та ряду інших моментів. Зібрані пропозиції внесуть до плану дій, проведуть, попередньо на початку червня публічні консультації стосовно чорновика плану дій «1325-Іршава».

Нагадаємо, на черговій сесії Іршавської міської ради депутати затвердили нову символіку міста Іршава. Зробили це через те, що громада взялася розробляти свою стратегію розвитку, а згодом — брендування, що є неможливим без офіційної символіки.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото зі сторінки Активної громади Закарпаття

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# безпечне місто # Віра Глушко # Іршава # новини Varosh # план дій "1325 - Іршава" # стратегічний план розвитку громади

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Дві нові соціальні послуги надаватимуть у Мукачеві

МЗС відновлює прийом заяв на отримання консульських послуг: як це тепер працюватиме

“Птах у своєму гнізді”: перевидання малої прози Івана Чендея презентували в Ужгороді

Міноборони запускає мобільний застосунок для оновлення даних Резерв+