МЗС відновлює прийом заяв на отримання консульських послуг: як це тепер працюватиме

Відповідно до розпорядження МЗС України, з 18 травня дипломатичні установи відновлюють прийом заяв на вчинення консульських дій чоловікам призовного віку, що був призупинений 23 квітня.

Як ідеться на офіційному сайті МЗС України, «За кілька тижнів технічної паузи фахівці МЗС оперативно актуалізували нормативні документи та внесли зміни до алгоритмів інформаційно-комунікаційних систем, що дозволило привести консульську діяльність у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку».

Як відбуватиметься надання консульських послуг чоловікам призовного віку

З 18 травня чоловіки віком 18-60 років, які перебувають/проживають за кордоном, мають можливість подати заяви на отримання консульських послуг.

Згідно з новим законодавством, поряд із документами, які необхідні для отримання обраної консульської послуги, такі заявники мають також подати свій військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді.

Паперовим військово-обліковим документом є посвідчення про приписку до призовної дільниці (видається призовникам) або військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного (видається військовозобов’язаним).

Призовники повинні мати посвідчення про приписку до призовної дільниці, а військовозобов’язані і військовослужбовці – військовий квиток або тимчасове посвідчення.

Паперові військово-облікові документи діятимуть лише до моменту запуску електронного кабінету призовника. Після його запуску діятимуть електронні військово-облікові документи, які кожен заявник зможе самостійно сформувати онлайн в електронному кабінеті, починаючи з 18 травня.

Для отримання консульської послуги електронний військово-обліковий документ має бути сформований не раніше, ніж за 3 дні до звернення до консульської установи. Якщо документ старіший за 3 дні, перед зверненням слід заново сформувати його в електронному кабінеті призовника.

Що робити, якщо електронний кабінет призовника ще не запрацював, але і паперового документа немає

Громадянин України може стати на тимчасовий консульський облік чи оновити свої дані консульського обліку, і тоді подати заяву на отримання консульської послуги, не маючи електронного чи паперового військово-облікового документа.

У такому разі не потрібно робити окремий запис в електронній черзі на подання документів для взяття на тимчасовий консульський облік або оновлення даних консульського обліку.

Перелік документів, необхідних для взяття на тимчасовий консульський облік або оновлення даних для перебування на ньому міститься у відповідному розділі на сайті закордонної дипломатичної установи, яка надає цю послугу для мешканців свого консульського округу.

У разі наявності дозволу на проживання в іноземній державі, громадянин має також додати копію такого дозволу до документів для взяття на облік.

Така процедура є тимчасовою і діятиме лише до моменту, коли в електронному кабінеті призовника з’явиться можливість самостійного формування електронного військово-облікового документа.

Для взяття на тимчасовий консульський облік наявність закордонного паспорта обов’язкова. Якщо його немає, громадянин має дочекатися 18 червня, коли в електронному кабінеті призовника з’явиться можливість сформувати електронний військово-обліковий документ. Сформувавши такий документ, громадянин зможе звернутися з ним до консульської установи для оформлення закордонного паспорта.

Для громадян, які не мають закордонного паспорта, також залишається доступною можливість оформлення посвідчення особи на повернення в Україну («білий паспорт»).

Коли можна не подавати паперовий чи електронний військово-обліковий документ для отримання консульських послуг

Паперовий чи електронний військово-обліковий документ для отримання консульських послуг можна не подавати у трьох випадках.

Якщо йдеться про оформлення посвідчення особи на повернення в Україну («білий паспорт»)

Коли консульська дія вчиняється в інтересах дитини, другий з батьків якої є іноземцем або особою без громадянства.

Якщо за консульською послугою звертається арештований або позбавлений волі заявник.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: VSN

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