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Троє козаків: в Ужгороді з’явилася нова мініскульптурка

14 Жовтня 2022 1

Нова мініскульптурка – це троє відомих козаків з серії однойменних мультфільмів. Встановили її у сквері-альпінарії на площі Жупанатській в Ужгороді.

Як повідомив Varosh туризмознавець Олександр Коваль, автор ідеї — Федір Шандор, а виготовив її ужгородський скульптор Роман Мурник.

— Ми взяли образ саме козаків з 2-х причин. По-перше, цього року буде 55 років з часу виходу популярного та впізнаваного мультика про козаків, які й стали, власне, прототипом скульптурки. А по-друге, козаки — це символ захисту України, який знайомий всім поколінням українців. — каже туризмознавець Олександр Коваль.

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Водночас, скульптурки осучаснили. На спинах вони мають номери 1,2 та 8, що є прямою асоціацією з нашою 128-ю бригадою. А також мають при собі нове озброєння та засоби захисту, як от “Джавелін” та кевларовий шолом, що асоціює їх із сучасними українськими захисниками.

Varosh

Фото – Zaholovok

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