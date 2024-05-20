Дві нові соціальні послуги надаватимуть у Мукачеві

Мукачево запроваджує нові соціальні послуги: денний догляд та асистент дитини. Це стало можливим через те, що в березні місто долучилося до міжнародного проєкту дитячого фонду ЮНІСЕФ “Підвищення спроможності потенціалу громад щодо надання інтегрованих соціальних послуг”. Про це розповіла начальниця управління соціального захисту Людмила Бандурчак.

— Завдяки цій міжнародній співпраці ми отримуємо також обладнання вартістю в 700 тисяч гривень для надання цих соціальних послуг, — пояснила вона. — Також зможемо зробити ремонт приміщень на базі Мукачівського інклюзивно-ресурсного центру. Там відремонтують 1-й поверх, де й планується надання цих соціальних послуг.

Зі слів чиновниці, послуги денного догляду передбачають перебування дитини упродовж робочого дня, щоб фахівець з соціальної роботи міг працювати з дитиною. Таким чином, фахівці інклюзивного центру зможуть теж допомогти дитині освоїтися в навколишньому середовищі.

Людмила Бандурчак розповіла, що Управління соціального захисту населення Мукачівської міськради планує в найближчій перспективі надавати також послугу денного догляду для сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю та асистента дитини.

— Однак, ми розуміємо що без людського капіталу в нас нічого не вийде. Тому дуже шукаємо в команду фахівців із соціальної роботи, соціальних робітників та психологів, — сказала вона.

Зоряна Попович, Varosh

Фото зі сторінки Інклюзивно-ресурсного центру

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