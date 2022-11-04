«Валіза 2022 року»: в Ужгороді відкрили 53-тю мініскульптурку 

Автор ідеї — “професор з окопів” Федір Шандор, а виготовив її ужгородський скульптор Роман Мурник.

Мініскульптурку відкрили на залізничному вокзалі Ужгорода у День залізничника (4 листопада).

— Вона присвячена працівникам української залізниці, які у важкі моменти допомогли та допомагають вимушеним переселенцям, воїнам ЗСУ, волонтерам дістатися до безпечних місць.

— Важка кам’яна валіза з піщаника символізує мільйони переселенців та воїнів України, кована залізна ручка на ній — залізничну колію. М’яка дитяча іграшка зайчика є втіленням як слабкості людини, так і щасливого випадку, — пояснює на своїй ФБ-сторінці професор Федір Шандор.

На День захисників та захисниць України в Ужгороді відкрили мініскульптурку трьох відомих козаків з мультфільму.

Varosh

Фото: Сергій Денисенко (головна) та Ірина Бреза (Zaholovok.com.ua)

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.