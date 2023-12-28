В Ужгороді продають карпатське повітря в банках, щоб зібрати кошти на дрони

Банки з закарпатським та ужгородським повітрям запустили в продаж на сайті інтернет-магазину “Бавовна”. Вся вартість на закупівлю дронів «Бомберів» для 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128-ї бригади, — розповів Varosh автор ідеї, підприємець Олександр Ляхін.

— Сама ідея продажу повітря в банках у світі не нова, в мене вона з’явилася ще в момент реєстрації торгової марки “Закарпатський пряник”, років 11 тому, — розповів Олександр. — Але весь час до цього руки не доходили, а зараз, враховуючи складність різних зборів, ми вирішили зробити такий креативний сувенір та інтернет-магазин, який буде працювати на військових рейках і на весь прибуток закуплятимуться потрібні нашим воїнам речі.

Сувенір презентують як банку повітря, зібраного високо в Карпатах, на горі Піп Іван Мармароський, де щодня вітролови наповнюють банки свіжим, карпатським повітрям та розсилають його по всій Україні. У світлі забудови карпатських масивів ця ініціатива виглядає справді цінною і спокусливою.

Зі слів Олександра Ляхіна, літрову банку “Закарпатського повітря” можна буде незабаром придбати і в крамниці “Закарпатський пряник” в Ужгороді.

Varosh,

Фото надані Олександром Ляхіним

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