Учні Ужгородського центру профтехосвіти виготовили на фронт пічки-буржуйки з «волонтерського» металу

У зварювальній майстерні Ужгородського центру професійно-технічної освіти чутно гучний стукіт молотка, а з-під зварювальних апаратів навсібіч летять іскри: учні саме працюють над черговою пічкою-буржуйкою, яку виготовляють для військових на фронт. Трохи віддалік у два ряди стоять уже готові 10 грубок: металеві, з трубами для відводу диму, на кожній виведені три заповітні для всіх українців букви – ЗСУ. За кілька хвилин ці буржуйки почнуть виносити з майстерні і вантажити для подальшої відправки – вони поїдуть на запорізький напрямок, де зігріватимуть захисників, які вже другу зиму захищають Україну від ворога.

Пічки-буржуйки в Ужгородському центрі професійно-технічної освіти почали виготовляти цієї осені: у вересні учні закладу зварили перших 8 грубок і одразу передали їх на фронт. А вже у жовтні взялися робити наступну партію, відгукнувшись на пропозицію волонтерів.

Волонтер Руху підтримки закарпатських військових Олександр Тирпак розповідає: з проханням допомогти закупити або виготовити пічки для обігріву бліндажів звернулися безпосередньо військові. Закумулювавши кошти, волонтери закупили потрібний метал і передали його «в роботу» в Ужгородський центр професійно-технічної освіти.

Пічки виготовляють учні, які навчаються на слюсарів та електрозарювальників, під керівництвом та наглядом майстра.

«Спершу рубаємо метал на листи, свердлимо, складаємо, в слюсарній майстерні хлопці виготовляють деталі. Кожен робить свою частину роботи, щоб оптимізувати процес і зробити все оперативно», – розповідає майстер Сергій Галищич.

На виготовлення однієї грубки потрібно близько 2-2,5 години, працює над її виготовленням група з 7-8 учнів. Одна пічка важить до 30 кг, розпалюється дровами і швидко нагрівається. Окрім того, що вона добре гріє, на буржуйці також можна приготувати їжу, заварити чи підігріти чай і просушити одяг.

Подякувати учням та майстру, які працювали над новою «партією» пічок, завітав офіцер Збройних сил України, начальник групи цивільно-військового співробітництва, капітан В’ячеслав Міца. Каже: на лінії фронту зараз уже справжня зима – з морозами, холодами та снігом. Тож ініціатива з забезпеченням захисників такими пічками як ніколи вчасна.

«Якість хороша, відповідає тим вимогам, які нині є на передовій. Грубки компактні, малогабаритні, і це добре, бо коли відбувається наступ, треба мати можливість максимально мобілізуватися і швидко зібратися. Ці пічки можна легко транспортувати, і ми дуже вдячні майстрам, що вони дослухалися і зробили саме такі грубки, які будуть найбільш зручними. Хочу подякувати цим молодим хлопцям, що вони своєю працею наближають перемогу», – каже В’ячеслав Міца.

Метал, який для створення пічок передали волонтери, у центрі вже використали. Наразі тут виготовляють грубки з «відомчого» матеріалу, який у закладі ще залишається в наявності. Однак його, за словами майстра Сергія Галищича, вистачить ще хіба на кілька буржуйок.

«Тож якщо хтось нам готовий допомогти металом, ми будемо працювати й надалі стільки, скільки буде потрібно», – каже Сергій Галищич.

Varosh,

Фото: Наталка Павлик

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