“Ланка”: творча майстерня в Ужгороді, яка відкрита для всіх

В Ужгороді є напрочуд атмосферна майстерня “Ланка”. Простора і світла, білосніжна з контрастом індиго та з безліччю невипадкових акцентів. На рельєфних стінах розташувалися вишиті картини, зіткані вироби, а на лаконічних поличках різними кольорами сяють гори ниток. Повсюди визирають рукодільні дрібниці, які немов формують єдину тематичну експозицію. Це простір для творчості, а також для майстер-класів і лекцій. Про історію, ідею та плани Ланки нам розповідають Тетяна Аллахвердієва та Катерина Мікла.

Все почалося з творчої колаборації. Тетяна вже два роки займається ткацтвом, рік працювала вдома, проте хотілося певного окремого, особливого простору. Навіть два місяці винаймала кімнату в центрі Ужгорода. Згодом у неї звільнилося приміщення, яке здавала. І саме в цей період їй написала Наталія Фурлетова, яка займається вишивкою, і запропонувала створити art-майстерню. Тож так вчасно вільна площа по вулиці 8 Березня немов очікувала саме цих дівчат. Вони зробили ремонт, трансформували територію в скандинавський лаконізм, для контрасту пофарбували одну стіну в глибокий синій, змайстрували дерев’яні полиці, на яких візерунком вишикувалися жмутки ниток, задекорували простір улюбленими символічними деталями. Замовили дерев’яний стіл, вишили стільці у техніці Барджелло, встановили великий станок для ткацтва і п’ять маленьких.

Тетяна: «Процес створення інтер’єру був дуже легким, дуже приємним».

Скрупульозно міркували над назвою, яка дійсно передавала би настрій майстерні. Наталія запропонувала “Ланку”. Звучить тендітно і символізує єдність, певну міцну основу. Знакова назва.

А далі почалася гармонійна буденність. Засновниці приходили, творили, тішилися новому антуражу для своєї праці.

Тетяна: «Ми надихалися, що можемо сюди прийти, займатися кожна своєю роботою, або ж разом».

Поступово виник задум ділитися своїми вміннями, тож сформувалася ідея майстер-класів. Тетяна вже мала успішний досвід воркшопу з ткацтва у Smart Point: завітало багато учасників, усім сподобалося. Відтак у Ланці відбулися МК Наталії і Тетяни з художньої вишивки і ткацтва. До речі, перший захід провела Марина Іванова, яка показала перуанську техніку плетіння мідних браслетів.

Тетяна: «Мені подобається саме цей обмін з учасницями, живе спілкування, так усе природно відбувається. Я не вчу, я тільки передаю якісь основи, техніки».

Ланка вирувала життям до зими, а далі – холодно, карантин, апатія. На певному етапі Тетяна продовжила самотужки розвивати справу. Зізнається, що не надто легко давалося. На один із її майстер-класів завітала Катерина Мікла. Вона щиро надихнулася простором, проте на стіні була вивіска – “Оренда”.

Тетяна: «Катя казала: ні, не здавай, давай щось робити! Друге дихання Ланці дала Катя, бо я не знала, що далі робити. І тепер ми продовжуємо організовувати майстер-класи».

Катя підтримує і задає новий вектор. Вона бачить Ланку майданчиком для самовираження, спілкування, обміну досвідом. Тут митці, хендемейкери, рукодільниці можуть показати свою майстерність і навчити інших.

Катерина: «Я вже давно стежила за життям цієї майстерні. Вона крута, стильна, в Ужгороді іншої такої нема. Коли побачила, що вона здається в оренду, то вмовила Таню не закривати».

Майстер-клас із техніки макраме від ToriaArtStore. Ph: Олександра Лівень

Тож життя заграло по-новому, нещодавно відбулися чотири МК – з ткацтва, техніки макраме, з виготовлення екосвічок. До речі, свічки виробляє Катя у рамках своєї маленької власної справи “СвічОчка”. Попереднього разу вона навчила учасниць створювати вощену свічку, декоровану карпатськими квітами та індивідуальною крафтовою етикеткою. Незабаром підготує нову програму.

Катерина Мікла та її майстер-клас. Ph: Аттіла Федик

Загалом дівчата спілкуються з художниками, яким було би цікаво працювати тут або ж проводити власні заходи. Ось у суботу, 18 липня, Олеся Кочут матиме МК з валяння вовни.

Якщо говорити глобальніше, то наразі Ланка стає майстернею для всіх, хто хоче прийти і творити. Це своєрідний коворкінг, куди можна завітати і попрацювати у приязній атмосфері. І не йдеться винятково про рукоділля. Кожен знайде свій затишок у Ланці. Ось тричі на тиждень відбуваються курси ІТ. А загалом Таня з Катею відкриті до всіляких цікавих форматів, що близькі їхнім цінностям. Лекції, курси, воркшопи, кіноперегляди, презентації.

Тетяна: «Нам було би цікаво організовувати і лекції – про Ужгород, його історію, про фотографію, анімацію, про SMM, про все».

Ph: @Олександра Лівень

Ланка засяяла, розширює свій горизонт, втілює нове бачення. Буде вдосталь подій – для дорослих і дітей, тож стежте за анонсами у фейсбуці. Хочете попрацювати або ж провести власний захід – пишіть Тані чи Каті. А ще дівчата міркують про невеличкий шоурум із локальними авторськими виробами.

Евеліна Гурницька, Varosh