Sziget 2020 скасовано: офіційне пояснення організаторів

Інформація про скасування цьогорічного фестивалю, який проходить в столиці Угорщині Будапешті та є одним з найбільших у Європі з’явилася сьогодні на офіційному сайті Sziget.

Слід пояснити, що рішення скасувати фестиваль, який було заплановано на початок серпня і вже оголошено лайнап, було ухвалено після відповідних рішень угорської влади про пом’якшення карантину, але збереження обмежень на фестивалі на все літо. Про ці зміни вчора, 29 квітня, повідомив особисто Віктор Орбан.

Ось повний текст повідомлення від організаторів Sziget:

Дорогі сігетці,

Ми дуже вдячні за все терпіння та підтримку, яку ви дали нам у цей складний період.

Щойно угорський уряд подовжив заборону на проведення масштабних заходів до 15 серпня 2020 року, і, згідно цієї офіційної постанови, ми повідомляємо вам з розбитим серцем, що Sziget Festival не може відбутися цього року.

Sziget завжди був особливим через атмосферу, яку ви, наші сігетці, створюєте, і ми спустошені від того, що не зможемо побачити вас на Острові Свободи цього літа. Бажання розділити з вами незабутній тиждень – те, що веде нас вперед протягом всього року, і, хоча вся наша команда дуже тяжко працює над підготовкою фестивалю, вашій Sziget-пригоді тепер доведеться почекати до 2021 року. Хоч нам і важко говорити про це, ми вважаємо, що це рішення найкраще служить безпеці всіх вас і кожного, хто працює на нашому фестивалі.

Ми хотіли б попросити вас про терпіння, поки ми працюємо з нашими квитковими партнерами над інструкціями для тих, хто купив квитки. Ми поділимося з вами всіма деталями електронною поштою як тільки зможемо.

Sziget почався як невелике зібрання і за останні 28 років перетворився на нездоланну сім’ю сігетців з усього світу. Хоча цього року ми не можемо святкувати разом особисто, ми завжди будемо тут для вас і знаємо, що сила нашої спільноти допоможе нам!

Ми з нетерпінням чекаємо побачити вас наступного року на Острові Свободи!

Пам’ятайте, що любов не може бути скасована!

Бережіть себе і залишайтеся на зв’язку,

Команда Sziget