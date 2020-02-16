Sziget Festival 2020 назвав перші 80 імен лайн-апу

Sziget Festival – п’ятий найбільший фестиваль у світі, який відбудеться 5-11 серпня 2020 року, в серці Будапешта на острові Обуда.

Організатори оголосили 80 перших імен лайн-апу.

Calvin Harris, Dua Lipa, Kings Of Leon, Major Lazer, The Strokes, A$AP Rocky, Anna Calvi, Denzel Curry, Diplo, FKA twigs, Foals, Kaytranada, Khalid, Lewis Capaldi, Mabel, slowthai, Stormzy та багато інших блискучих артистів стануть частиною тижневого свята музики на Острові Свободи.

Квитки доступні за ціною від €199 на сайті фестивалю (з 3 березня ціна зросте).

За багато років Sziget гостинно прийняв одних із найзнаковіших імен у музиці – David Bowie, Oasis, The Stone Roses, Iggy Pop, Radiohead, Arctic Monkeys, Sex Pistols, Kendrick Lamar.

Об’ємний перший анонс 2020-го року з 80 артистів демонструє широке різноманіття музичних жанрів з найгарячішими іменами у кожному стилі: від стадіонного року до трепу, від сінгерів-сонграйтерів до фолькотроніки, від фанку до психоделік-поп.

На Sziget 2020 повертається сертифікований хіт-мейкер Calvin Harris, відомий колабораціями з найбільшими світовими зірками. Визнаний The BRIT Awards і GRAMMY шотландський діджей, продюсер і сонграйтер, прославлений завдяки вражаючій атмосфері своїх лайв-перформансів. Одні з його найвідоміших танцювальних хітів – пісні Rihanna ‘We Found Love’, Dua Lipa ‘One Kiss’ і Sam Smith ‘Promises’.

Varosh