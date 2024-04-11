Сакури, благодійність та вогняне шоу: афіша подій в Ужгороді на 12-14 квітня

У ці вихідні Ужгород продовжить купатися в сакуровому цвітінні і більшість подій у ці дні теж будуть мати присмак рожевого цвіту. У вихідні — 13-14 квітня — нагадуємо, центральні вулиці старого міста знову перекриють для руху громадського транспорту і хоча ці дерева цьогоріч дуже стрімко відцвітають, все ж ще можна вхопити гарні кадри. Та й пальми ростуть уже, і з ними можна фотографуватися в будь-який час…

Та зрештою — афіша наша доповнюється, але ви вже можете обирати для себе, куди піти у вихідні в Ужгороді.

12 квітня (п’ятниця)

Триває виставка артефактів з фронту “Портал у війну: на лінію вогню”

Виставку “Портал у війну: на лінію вогню” організовує 10 окрема гірсько-штурмова бригада “Едельвейс”. В ректораті УжНУ 12 квітня, в завершальний день виставки, ще можна встигнути відвідати експозицію трофеїв з фронту, фотовиставку “Війна очима гірського піхотинця”, відвідати кулінарний майстерклас польової кухні, тренінг з тактичної медицини, послухати виступ військового оркестру 10-ї ОГШБр тощо.

Експозиції працюють до 18-ї години.

Фотовиставка “Пласт Закарпаття 1920-1930 років”

Унікальні світлини, на яких зафіксовано дозвілля пластунів нашого краю століття тому презентують у фотогалереї Закарпатського обласного краєзнавчого музею ім. Т. Легоцького (в Ужгородському замку). Захід відбувається у рамках відзначення Дня першої пластової присяги, який відбудеться тут, у замку, цієї неділі, о 15-й годині.

Фотовиставка відкриється об 11:00 та діятиме до 12 травня. Вхід на церемоніали та фотовиставку можливий за наявності вхідного квитка.

Екскурсія містом для воїнів на реабілітації

Ужгородський РТЦК та СП спільно з Рухом підтримки закарпатських військових та за підтримки місцевих підприємців організовують для воїнів, які проходять лікування та реабілітацію в медичних закладах міста, екскурсію історичним центром Ужгорода, щоб захисники побачили наше місто в час максимальної його краси.

Екскурсію буде проводити гідеса Марія Заболотна, на учасників чекатиме також сакурова фотосесія.

Час: 12:30 – 15:00

Благодійний аукціон творчих робіт

Художниці аматорки Вікторія Андрусів та Світлана Мітряєва надали свої картини для проведення ІІ Благодійного аукціону на підтримку та лікування хворої дитини військовослужбовця 128-ї ОГШБр. Аукціон відбудеться в Закарпатському художньому музеї ім.Й.Бокшая.

Музичний супровід — Іштван та Ярослава Ясниські. Ведуча — Лариса Липкань.

Початок — о 16:00.

Благодійний концерт в обласній філармонії

В залі обласної філармонії відбудеться творчий звіт учнів та учнівських колективів Ужгородської школи мистецтв “Подих весни”. Початок о 17:00.

Вистава Сумського театру драми та комедії «Мама. 10 км»

Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім. Щепкіна покаже виставу «Мама. 10 км» — один з кращих зразків сучасної української драматургії, що увійшов до лонг-листа всеукраїнського конкурсу «Липневий мед». Постановка базується на двох творах молодих українських драматургинь: Лєни Кудаєвої – «Один день» та Ірини Феофанової – «Десять кілометрів».

Початок о 19:00 на Малій сцені Закарпатського облмуздрамтеатру. Квитки в касі театру або за посиланням.

Decameron від Донецького академічного обласного драматичного театру в м.Маріуполь

Комедія для дорослих. “Обіцяємо 2 години сміху, веселощів та пікантних ситуацій. Беріть компанію друзів і проведіть вечір п’ятниці з нами”, — кажуть актори. Квитки (від 120 грн) на сайті у касі театру та на сайті.

13 квітня (субота)

Гастрономічна толока в Боздоському парку

Толоку проведуть в районі Підвісного мосту в Боздоському парку. Після прибирання учасників запрошують залишитися на пікнік з боґрачем та атракції. Ужгородців, які хочуть долучитися до заходу, просять прихопити з собою секатори, гілкорізи та садовий реманент, спортивний інвентар, а також ковдри, килимки та каремати.

Захід починається об 11:00 і триватиме попередньо до 14:00, далі буде пікнік, різні атракції та ігри.

Волонтерський ярмарок біля “Совиного гнізда”

У сквері ім. Героїв Майдану на два дні розташується ярмарок хендмейду та крафтових виробників. Діятиме тематична фотозона за донат від “Фото патріота”, виступатимуть музичні гурти, працюватимуть аніматори, можна буде покататися на конях тощо.

Дата: 13-14 квітня 2024 р. з 10.00 до 20.00 у сквері ім. Героїв Майдану (вул. О.Довженка, Ф.Ракоці, біля “Совиного гнізда”).

Безкоштовна екскурсія містом

У рамках святкування Сакура-Fest екскурсію вулицями старого міста, де ще цвітуть дерева японської вишні, проведе журналістка та письменниця Тетяна Літераті.

Старт екскурсії — о 14:00 від знаку “Я люблю Ужгород” на пл.Поштовій.

Фотоконкурс “Сакуровий Ліс”

В артпросторі “Ліс” відкриється виставка кращих, на думку журі, робіт професійних фотографів та любителів на тему сакури, що несуть позитивний емоційний зміст. Жанрових обмежень у відборі робіт не було. Автори найкращих робіт будуть нагороджені призами.

Відкриття виставки о 12:00.

Вистава “Приголомшена Тетяна” на Малій сцені Закарпатського муздрамтеатру

Донецький академічний обласний драматичний театр м. Маріуполь покаже виставу за творчістю грузинського драматурга Лаші Бугадзе у постановці режисерки, заслуженої артистки України Людмили Колосович.

“Приголомшена Тетяна” — це 6 міні п’єс, 6 маленьких історій, події яких розгортаються на мальовничому Кавказі під час загарбницької й безглуздої російсько-грузинської війни. Слова та вчинки головних героїв, які внаслідок військових дій страждають психічними розладами, є проявом уявлень про такі надважливі поняття, як війна, любов, повага, життя та смерть.

Початок о 19:00. Квитки в касі театру або за посиланням.

Вогняний збір для ССО “Карпатська Січ”

Ужгородців та гостей міста запрошують на імпровізоване вогняне шоу за участі артистів з усієї України, мета якого є збір коштів для спецпризначенців «Карпатської Січі», що воюють в складі ССО ЗСУ. Зібрані кошти будуть спрямовані на лікування поранених бійців, ремонт транспорту, відновлення спорядження і придбання дронів.

“Минулого року (3 вересня) завдяки Вам, на аналогічному зборі, ми зібрали більше 25.000 грн всього за 20 хв! ЦЬОГО РАЗУ ВСЕ СЕРЙОЗНІШЕ! Більше артистів, більше глядачів, тому наша мета – 50.000 грн!”, — кажуть організатори.

Шоу відбудеться о 20:00 на майданчику біля ЗОШ №1.

14 квітня (неділя)

Благодійний забіг під сакурами

Забіг вулицями, де квітнуть сакури, почнеться з площі Поштової, поруч із будівлею Ужгородської міської ради, збір — о 9 ранку. Учасники бігтимуть дистанції в 2 км (одне коло центральною частиною міста) та 4 км (два кола центральною частиною міста).

Розклад:

09:00 – початок реєстрації.

09:50 – розминка

10:00 – старт

Дрескод із рожевими елементами вітається. Нагородження відбуватиметься серед чоловіків та жінок на обох дистанціях. Усі виручені кошти перерахують на потреби ЗСУ.

Безкоштовна екскурсія містом

У рамках святкування Сакура-Fest екскурсію вулицями старого міста, де ще цвітуть дерева японської вишні, проведе Ірина Газій.

Старт екскурсії — о 14:00 від знаку “Я люблю Ужгород” на пл.Поштовій.

День Першої Пластової Присяги

В Ужгородському замку відбудеться церемонія принесення Пластової присяги. На подію запрошують усіх, хто цікавиться Пластом. Для пластунів це один з найголовніших днів у році! Заплановано низку заходів, серед яких збір пластунів в одностроях згідно церемоніалу (початок о 15.00). Далі пластуни новаки (6-12 років) будуть мати квест на території замку, а молодь (12-18 років) буде здійснювати вимарш на Пагорб Слави, аби вшанувати пам’ять тих, хто загинув за Україну і за кожного з нас.

Ще одна зворушлива подія на початку програми – пов’язання білих хусточок найменшим пластунам-пташатам, це дітки віком від 2 до 6 років, які вже здолали свою першу пластову дистанцію – відвідали чимало занять і пройшли перші випробування. Крім цього буде тематична виставка у замку, поважні гості.

*Вхід для пластунів безкоштовний, для відвідувачів — за квитками музею.

“Музика без кордонів. Київський квартет саксофоністів”

У рамках Міжнародного фестивалю «Музика без кордонів» Закарпатська філармонія запросила гостей з Національної філармонії України. Київський квартет саксофоністів під керівництвом заслуженого артиста України Юрія Василевича завітає до Ужгорода, де на головній сцені краю артисти подарують неймовірне звучання та виконання композицій на саксофоні.

У концерті також візьме участь Академічний естрадно-духовий оркестр філармонії. Диригент — народний артист України Володимир Співак. Початок о 17:00. Квитки та програма за посиланням.

Вистава “Сімейна вечеря”

Сімейна вечеря, яка шепоче про злагоду і спокій. Та все змінюється з появою незнайомця в будинку наших героїв. Чи випадковим є збіг обставин, який вивертає назовні усі приховані бажання та прагнення?

Бути чесними із собою та з близькими – важливо. Та чи розуміють це герої нашої вистави?

Початок о 19:00 на Малій сцені Закарпатського облмуздрамтеатру. Квитки в касі театру або за посиланням.

Афіша оновлюється

Команда Varosh збирає кошти на авто для Збройних сил. Підтримати збір та пришвидшити нашу Перемогу можна за посиланням.

Зоряна Попович, Varosh,

Головна світлина: Сергія Денисенка

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