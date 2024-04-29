Благодійний півмарафон вшосте пройшов у Хусті

Два автомобілі та 66 гексакоптерів для воїнів Нацгвардії та 3-ї штурмової бригади вдалося придбати завдяки благодійному півмарафону, який пройшов цієї неділі в Хусті. Шостий благодійний Khust Half Marathon 2024 зібрав цього року найбільшу кількість учасників, — розповів Varosh один з організаторів, голова ГО “Велооб’єднання” Андрій Козир. Була основна дистанція в 21 км, естафети, дистанція 1 км і дитячі забіги і на всіх дистанціях бігло понад 900 учасників — брали участь люди з 17 регіонів України.

— Реєстрація на півмарафон почалася за 3 місяці до події, люди реєструвалися і відразу ж сплачували внески. Так вдалося на час проведення заходу вже закупити необхідні речі для військових: два автомобілі — один для Нацгвардії, другий для 3-ї штурмової бригади — і 66 гексакоптерів. Частина іде на 3-тю штурмову, а частина — на батальйон “Птахи Мадяра”, — сказав Андрій Козир.

За першу годину з моменту відкриття реєстрації, за словами Андрія Козира, на півмарафон зареєструвалося 100 людей. Коли до організаторів марафону — ГО “Велооб’єднання” — звернулися воїни з 3-ї штурмової, які саме виходили з Авдіївки, з проханням зібрати кошти на авто, бо їхнє розбите, то цю потребу могли закрити відразу, адже частина людей вже зареєструвалися і сплатили внески, — пояснив марафонець.

— За рахунок наших партнерів ми змогли провести захід і на кошти з внесків учасників придбали все необхідне для воїнів. Крім того, до нас долучився БФ “Розвиток нашого міста” і спільними зусиллями ми змогли передати крім двох автомобілів ще й гексакоптери, — розповів Андрій Козир. — Ми дуже вдячні всім їм, усім організаторам, у тому числі й Закарпатській ОВА, яка долучилася до заходу, Хустській міськраді за сприяння у проведенні півмарафону і всім нашим учасникам, які допомогли нам зробити хорошу справу — забезпечити нагальні потреби наших захисників.

Переможцями в півмарафоні стали всі учасники — кожен на фініші отримував медаль та фінішний пакет: 600 учасників на основній дистанції, 120 дітей та 180 учасників на дистанції в 1 км.

Команда Varosh збирає кошти на авто для Збройних сил. Підтримати збір та пришвидшити нашу Перемогу можна за посиланням.

Зоряна Попович, Varosh

Фото зі сторінки Віктора Микити та Khust Halfmarayhon у Фейсбуці

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