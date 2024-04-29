26 історій спротиву. Вийшла книга Леся Белея “Точка У. Історії війни, що триває”

У видавництві “КОMUBOOK” вийшла нова книга Леся Белея “Точка У. Історії війни, що триває”. В неї увійшли 26 історій українців, які вирішили долучитися до спротиву не тільки як військовослужбовці, а й займаючись цілим спектром волонтерства, — розповів він Varosh.
— Герої підбиралися таким чином, щоб ці всі аспекти і висвітлити, — пояснив Лесь Белей. — Є історія людини, яка стала сапером, людини, яка зайнялася відбудовою зруйнованих будинків, є історія людини, яка займається доставкою полеглих воїнів додому по всій Україні. Є людина, яка займається медичним фронтовим волонтерством і історії бійців.
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Також була ідея показати різні покоління. Наймолодша героїня книги — дівчинка, якій на момент розмови було 7 років, вона робила з ниток ляльки, і продавала їх, збираючи своєму дідусеві на тепловізор. А найстаршій героїні на момент розмови був 91 рік. Вона народилася під час Голодомору, пережила війну і долучилася до волонтерства ще в 2014 році. А тепер організовувала старших людей плести маскувальні сітки.
Історії подані в книзі у формі монологів.
— У нас є 30 мільйонів історій цієї війни і в кожного цей досвід свій. Я в цій темі “варюся” давно, але кожна історія дає тобі щось нове, нове бачення, розуміння. Важливо ці історії проговорювати і фіксувати, тому що війна триває і люди проходять якісь свої різні етапи, свою еволюцію. І те, що було в людини на момент нашої розмови, і що є зараз — то часто це дві різні людини… Тому важливо це все фіксувати, — каже Лесь Белей.
Історії письменник збирав близько року, від середини 2022 року. Придбати книгу можна на сайті видавництва.
Зоряна Попович, Varosh,
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