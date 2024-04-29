26 історій спротиву. Вийшла книга Леся Белея “Точка У. Історії війни, що триває”

У видавництві “КОMUBOOK” вийшла нова книга Леся Белея “Точка У. Історії війни, що триває”. В неї увійшли 26 історій українців, які вирішили долучитися до спротиву не тільки як військовослужбовці, а й займаючись цілим спектром волонтерства, — розповів він Varosh.

— Герої підбиралися таким чином, щоб ці всі аспекти і висвітлити, — пояснив Лесь Белей. — Є історія людини, яка стала сапером, людини, яка зайнялася відбудовою зруйнованих будинків, є історія людини, яка займається доставкою полеглих воїнів додому по всій Україні. Є людина, яка займається медичним фронтовим волонтерством і історії бійців.

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Також була ідея показати різні покоління. Наймолодша героїня книги — дівчинка, якій на момент розмови було 7 років, вона робила з ниток ляльки, і продавала їх, збираючи своєму дідусеві на тепловізор. А найстаршій героїні на момент розмови був 91 рік. Вона народилася під час Голодомору, пережила війну і долучилася до волонтерства ще в 2014 році. А тепер організовувала старших людей плести маскувальні сітки.

Історії подані в книзі у формі монологів.

— У нас є 30 мільйонів історій цієї війни і в кожного цей досвід свій. Я в цій темі “варюся” давно, але кожна історія дає тобі щось нове, нове бачення, розуміння. Важливо ці історії проговорювати і фіксувати, тому що війна триває і люди проходять якісь свої різні етапи, свою еволюцію. І те, що було в людини на момент нашої розмови, і що є зараз — то часто це дві різні людини… Тому важливо це все фіксувати, — каже Лесь Белей.

Історії письменник збирав близько року, від середини 2022 року. Придбати книгу можна на сайті видавництва.

Команда Varosh збирає кошти на авто для Збройних сил. Підтримати збір та пришвидшити нашу Перемогу можна за посиланням.

Зоряна Попович, Varosh,

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