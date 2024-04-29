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Новини

Понад 45 тисяч зібрали на благодійному ярмарку “Бельтайн” в Ужгородському замку

29 Квітня 2024 103

45 360 гривень зібрали за два дні на Благодійному ярмарку “Бельтайн”, який цими вихідними пройшов в Ужгородському замку. Це ще не остаточна сума, оскільки будуть ще тривати онлайн-аукціони, — повідомили Varosh організатори.

— В нас залишились ще дуже цікаві лоти, тож ми будемо проводити аукціони та додамо кошти до вже зібраної на “Бельтайні” суми, — пояснила керівниця проєкту “Гниле яблучко” Вероніка Вітерець.

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Гроші, нагадаємо, збирали на дрони на дрони для спецпідрозділу ГУР МО «Кракен» та 128 ОГШБ. Наперед визначеної необхідної суми організатори — проєкт “Гниле яблучко” та БО “БФ “Закарпатська Творча Майстерня”” — не мали. Вся зібрана буде віддана військовим порівну на дрони, кажуть у благодійному фонду, підкресливши, що не залишають собі відсотків від зборів.

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Рекрутер Олексій Любецький на ярмарку зміг навести контакти з 7 зацікавленими людьми

Тож, на дрони триває, донатити можна на банку і стежити за лотами на аукціон, який організатори незабаром запустять.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: Кетрін Кіш

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