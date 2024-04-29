Понад 45 тисяч зібрали на благодійному ярмарку “Бельтайн” в Ужгородському замку

45 360 гривень зібрали за два дні на Благодійному ярмарку “Бельтайн”, який цими вихідними пройшов в Ужгородському замку. Це ще не остаточна сума, оскільки будуть ще тривати онлайн-аукціони, — повідомили Varosh організатори.

— В нас залишились ще дуже цікаві лоти, тож ми будемо проводити аукціони та додамо кошти до вже зібраної на “Бельтайні” суми, — пояснила керівниця проєкту “Гниле яблучко” Вероніка Вітерець.

Гроші, нагадаємо, збирали на дрони на дрони для спецпідрозділу ГУР МО «Кракен» та 128 ОГШБ. Наперед визначеної необхідної суми організатори — проєкт “Гниле яблучко” та БО “БФ “Закарпатська Творча Майстерня”” — не мали. Вся зібрана буде віддана військовим порівну на дрони, кажуть у благодійному фонду, підкресливши, що не залишають собі відсотків від зборів.

Тож, на дрони триває, донатити можна на банку і стежити за лотами на аукціон, який організатори незабаром запустять.

Команда Varosh збирає кошти на авто для Збройних сил. Підтримати збір та пришвидшити нашу Перемогу можна за посиланням.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: Кетрін Кіш

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.