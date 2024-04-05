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Для кращого доступу до локацій із сакурами в Ужгороді перекриють рух транспорту

5 Квітня 2024 147

На вулиці Олександра Довженка впродовж вихідних — 6-7 та 13-14 квітня — перекриють рух транспорту для кращого доступу до локацій із сакурами.

“Курсування автобусів за міськими маршрутами № 7, №7Д, №9, №14, №20 буде здійснюватися через вулиці Митну та Собранецьку”, — повідомляють в Ужгородській міськраді.

Sakura Transport

Схема руху транспорту центром міста

Нагадаємо, найстаріші та найгарніші дерева ростуть саме на території старого міста — Малого Ґалаґова. Перші сакури в місті Ужгороді з’явилися  саме тут, у 1923 році. Їх посадили, коли Закарпаття перебувало під владою Чехословаччини. Дотепер саме там ростуть найстаріші дерева.

Масово японська вишня цвіте у центрі міста на вулицях Бращайків, Олександра Довженка, Ференца Ракоці, що у мікрорайоні Малий Ґалаґов, а також на вулицях Митній, Марії Заньковецької, Михайла Грушевського, сквері Томаша Масарика, проспекті Свободи – тут квітують і сакури, подаровані Посольством Японії в Україні, Київській та Слов’янській набережних, у сквері князя Лаборця і ще на багатьох інших локаціях Ужгорода.

Зоряна Попович, Varosh

Фото Ужгородської міської ради

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# вулиці з сакурами # громадський транспорт # дерева японської вишні # сакури # Ужгородська міська рада

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