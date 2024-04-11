Гастрономічну толоку проведуть у Боздоському парку в Ужгороді

Толоку проведуть в районі Підвісного мосту в Боздоському парку. Після прибирання учасників запрошують залишитися на пікнік та ігри, — розповів Varosh Ладислав Помпель, член правління ГО “Європейська школа”. Ужгородців, які хочуть долучитися до заходу, просять прихопити з собою секатори, гілкорізи та садовий реманент, спортивний інвентар, а також ковдри, килимки та каремати.

Захід організовують активісти ГО «Європейська школа» спільно з координаційною радою з питань ВПО в м. Ужгороді за підтримки Центру громадських ініціатив. Захід назвали гастрономічною толокою, бо мають певний досвід у гастрономії і після прибирання планують пригостити учасників толоки боґрачем та смаколиками, які приготують на місці, — пояснив Ладислав Помпель.

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— Ми поспілкувалися з керівництвом парку і нам для прибирання порадили взяти ділянку біля Підвісного мосту, — пояснив він. — Там прочистимо від чагарників, приберемо сміття і потім будемо готувати боґрач та пригощати учасників різними смаколиками.

Захід починається об 11:00 і триватиме попередньо до 14:00, далі буде пікнік, різні атракції та ігри.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото ілюстративне

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