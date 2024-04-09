“Портал у війну”: в Ужгороді пройде виставка артефактів з фронту

Виставку “Портал у війну: на лінію вогню” організовує 10 окрема гірсько-штурмова бригада “Едельвейс”. Три дні — 10-12 квітня — в ректораті УжНУ можна буде відвідати експозицію трофеїв з фронту, фотовиставку “Війна очима гірського піхотинця”, відвідати кулінарний майстерклас польової кухні, тренінг з тактичної медицини, послухати виступ військового оркестру 10-ї ОГШБр тощо.

— Війна — це не спринт, а марафон і Збройні сили потребують допомоги щодня, і на виставці ми намагаємось показати війну очима безпосередніх її учасників, а також те, що вона з собою приносить, — розповів Varosh один із воїнів “Едельвейсу”. — На виставці буде також багато інтерактивів для дітей та дорослих: стрілецький тир, майстерклас з аеророзвідки. Триває війна і вона страшна, тому нам не можна розслаблятися.

Ужгород стане 5-м містом, у якому відбудеться ця виставка. Перед цим її могли відвідати у Франківську, Києві, Коломиї та Чернівцях.

Команда Varosh збирає кошти на авто для Збройних сил. Підтримати збір та пришвидшити нашу Перемогу можна за посиланням.

Зоряна Попович, Varosh,

На фото кадр з виставки “Портал у війну: на лінію вогню” в будівлі бібліотеки КНУ ім. Шевченка

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