Порожній туристичний Будапешт: світлини від ужгородців

Такого Будапешту ви, мабуть, не бачили. Коли найзнаніші туристичні локації наскрізь порожні. Валерій та Юліанна Митейки, які мешкають у Будапешті поділилися з нами фото тихого Будапешту.

Ці знімки зроблені 20 березня 2020 року.

«Сьогодні ми вийшли у місто, проїхалися на авто у справах, а тут … таке», – каже Юліанна.

15 березня Інга Деяк написала цю колонку: Коронавірус в Угорщині: остання інформація від очевидиці.

Ми записали розповіді про коронавірус та карантин від закарпатців по всьому світу.

Varosh