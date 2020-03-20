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Порожній туристичний Будапешт: світлини від ужгородців

20 Березня 2020 1

Такого Будапешту ви, мабуть, не бачили. Коли найзнаніші туристичні локації наскрізь порожні.  Валерій та Юліанна Митейки, які мешкають у Будапешті поділилися з нами фото тихого Будапешту.

Ці знімки зроблені 20 березня 2020 року.

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«Сьогодні ми вийшли у місто, проїхалися на авто у справах, а тут … таке», – каже Юліанна.

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15 березня Інга Деяк написала цю колонку: Коронавірус в Угорщині: остання інформація від очевидиці.

Ми записали розповіді про коронавірус та карантин від закарпатців по всьому світу.

Varosh

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# covid-19 # карантин # коронавірус

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