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Закарпатці зробили відео про коронавірус та карантин у різних країнах

20 Березня 2020 737

Як виглядає карантин у різних країнах? Закарпатці, які мешкають за кордоном, записали для  Varosh відео про те, якою є актуальна ситуація, пов’язана з коронавірусом. Десь критично,  десь спокійніше, проте зрозуміло одне, що легковажити не можна.

У ролику — епізоди з США, Мексики, Данії, Нідерландів, Австрії, Німеччини, Португалії, Польщі, Угорщини. Відео створили Анна Марчишак, Ольга Мікула, Анжеліка Клайзнер, Аніта Лисак, Рената Протасова, Яна Мурзаєва, Крістіна Іванова, Катерина Гладеш, Ольга Гапоненко,  Валерій і Юліанна Митейки.

Відео записане 18 березня

Також нещодавно нам написали з різних країн про події та карантин.

Ще за темою:

Varosh

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# закарпаття # карантин # коронавірус # ужгород

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