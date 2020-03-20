Закарпатці зробили відео про коронавірус та карантин у різних країнах

Як виглядає карантин у різних країнах? Закарпатці, які мешкають за кордоном, записали для Varosh відео про те, якою є актуальна ситуація, пов’язана з коронавірусом. Десь критично, десь спокійніше, проте зрозуміло одне, що легковажити не можна.

У ролику — епізоди з США, Мексики, Данії, Нідерландів, Австрії, Німеччини, Португалії, Польщі, Угорщини. Відео створили Анна Марчишак, Ольга Мікула, Анжеліка Клайзнер, Аніта Лисак, Рената Протасова, Яна Мурзаєва, Крістіна Іванова, Катерина Гладеш, Ольга Гапоненко, Валерій і Юліанна Митейки.

Відео записане 18 березня

Також нещодавно нам написали з різних країн про події та карантин.

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