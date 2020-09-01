На Закарпатті почали переробляти полімери

26 серпня в Ужгороді офіційно представили першу на Закарпатті лінію переробки полімерів. Вона наразі працює при Станції збору і заготівлі вторсировини Проектна, 3, про яку ми розповідали тут. Тобто Станція розширила спектр послуг, а незабаром відкриється дочірнє підприємство, яке займатиметься тільки переробкою ПЕТ-тари.
Тут можуть переробляти щонайменше 100 тонн ПЕТ на місяць для всього Закарпаття. Максимальний обсяг – 400 тонн на місяць, тож питання можна буде вирішити і в сусідніх областях.
Лінія переробки – це перетворення ПЕТ-пляшки знов на сировину, яку можна повторно використовувати. Це складні технологічні процеси, про які розповімо простими словами.
Важливі історії до теми:
Для переробки було закуплене устаткування іноземного виробництва. Процес відбувається таким чином: пляшка проходить крізь технологічну лінію, яка відділяє поліпропіленову етикетку, поліетиленовому пробку, бруд та інші домішки. Цієї миті відбувається первинне ополіскування. Далі пляшка подрібнюється на крупну фракцію і проходить 4 цикли мийки:
Далі крупна фракція потрапляє на ще одну дробарку, яка подрібнює ПЕТ на дрібну фракцію, надалі подається на сушку. Пластівці проходять три цикли сушки з високою температурою, після чого збираються в окремий біг-бег. Це і є кінцевий продукт переробки.
Varosh