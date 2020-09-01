На Закарпатті почали переробляти полімери

26 серпня в Ужгороді офіційно представили першу на Закарпатті лінію переробки полімерів. Вона наразі працює при Станції збору і заготівлі вторсировини Проектна, 3, про яку ми розповідали тут. Тобто Станція розширила спектр послуг, а незабаром відкриється дочірнє підприємство, яке займатиметься тільки переробкою ПЕТ-тари.

Тут можуть переробляти щонайменше 100 тонн ПЕТ на місяць для всього Закарпаття. Максимальний обсяг – 400 тонн на місяць, тож питання можна буде вирішити і в сусідніх областях.

Лінія переробки – це перетворення ПЕТ-пляшки знов на сировину, яку можна повторно використовувати. Це складні технологічні процеси, про які розповімо простими словами.

Важливі історії до теми:

Для переробки було закуплене устаткування іноземного виробництва. Процес відбувається таким чином: пляшка проходить крізь технологічну лінію, яка відділяє поліпропіленову етикетку, поліетиленовому пробку, бруд та інші домішки. Цієї миті відбувається первинне ополіскування. Далі пляшка подрібнюється на крупну фракцію і проходить 4 цикли мийки:

У ванній флотації залишки інших полімерів відділяються від ПЕТ, відтак відбувається промивання ПЕТ. Пластівці ПЕТ потрапляють до турбоймийки, де на великих обертах відділяються одне від одного та промиваються. Пластівці потрапляють до гарячої мийки з температурою до 90 градусів. Гаряча вода змиває залишки бруду, клею та жиру. Потім пластівці переходять до наступної ванни, де промиваються холодною водою, відтак залишки інших полімерів остаточно відділяються.

Далі крупна фракція потрапляє на ще одну дробарку, яка подрібнює ПЕТ на дрібну фракцію, надалі подається на сушку. Пластівці проходять три цикли сушки з високою температурою, після чого збираються в окремий біг-бег. Це і є кінцевий продукт переробки.

Varosh