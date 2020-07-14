Оксана Чайка та її 5 екозвичок. Про люфу, екосоломинку, твердий шампунь та інші дрібниці, які змінюють життя

Ми продовжуємо серію матеріалів про екологічний стиль життя – публікуємо історії дівчат із Закарпаття, які своїм прикладом надихають інших. Чи, принаймні, спонукають дещо переосмислити у своїй буденності. Нещодавно ми писали про Анну Блажівську та її 5 екозвичок, а цього разу розповідаємо про Оксану Чайку. Вона захопилася екологічним способом життя і втілила ініціативу “Chayka Eco-friendly shop”.

Після спілкування Оксаною припиниш купувати воду в пластику, перейдеш на екосоломинку, вилучиш губки з кухні та ванної…

Далі – пряма мова.

З разового – до багаторазового

Близько двох років веду більш екологічний спосіб життя. За цей час я багато чого спробувала, змінила та вдосконалила в себе в побуті.

З чого все почалося: я замінила одноразове на багаторазове. Скляна пляшечка для води, чашка для “кави з собою”, металева соломинка для напоїв, тканинні торби й мішечки для покупок – це речі, які завжди в моєму рюкзаку. Цим простим кроком я в рази зменшила використання пластику. Як результат – сотні одноразових пляшок, псевдопаперові склянки від кави і поліетиленові пакети не опинилися на сміттєзвалищах.

До речі, раджу всім принаймні спробувати купувати каву у форматі “to go” в свою чашку. Багато кав’ярень міста підтримують ініціативу “мені в свою” і роблять знижку на напої.

Нові побутові звички

Згодом і в побуті поступово замінювала пластик, який не переробляється, на екоальтернативу. Люфа – замість губки для миття посуду і мочалки для тіла (люфа – трав’яниста ліана, молоді плоди можна їсти, а дозрілі використовують як банні й кухонні губки, – ред.). Бамбукові ватні палички і зубна щітка – замість пластикових. Зубну пасту обираю в алюмінієвому тюбику. Харчову плівку замінила на воскові серветки. Цілком відмовилася від звичних миючих засобів для посуду, натомість використовую спеціальне мило від Ameli (бренд натуральної косметики, який заснувала ужгородка Марина Бабич – ред.). Порошки для чищення замінила на соду та гірчицю. Вся доглядова косметика – теж від Ameli. Вона натуральна та має екопакування, яке можна повернути для повторного використання та правильної утилізації.

Про сортування сміття

Найскладніше мені було налаштуватися на сортування сміття. Але, як виявилося, не такий страшний вовк, як його малюють. Кілька картонних коробок, кошиків чи пластикових ящиків (повторне використання речей – це кльово), зручне місця для них і велике бажання діяти. Свої кошики я зручно вмістила на нижній полиці шафи-купе. Маю три: для скла, пластику та паперу. Відвозимо на пункт прийому за мірою наповнення. Окремий контейнер відведений для органічних відходів – його вивозимо на дачу.

Коли починаєш сортувати сміття, то життя ділиться на “до і після”, свідомість змінюється і ти починаєш мислити по-іншому. Щоразу, роблячи покупки я задумовуюсь над тим, що робитиму з цим пакуванням. Чи зможу віддати на переробку або використати повторно?

Нове життя старим речам

Моя мама створювала екоторби ще тоді, коли це не було мейнстрімом. Вона вправно перешивала старі речі, даючи їм право на нове життя. Піджаки та джинси “ставали” торбами, простирадла – мішечками для зберігання продуктів. А купа інших речей, які зносились, перетворювалась на килимки.

Тільки тепер розумію, наскільки це було круто.

Велика сила соцмереж

Саме в соцмережах я “познайомилася” з еко, знайшла багато однодумців та цікавих профілів, які надихають на нові звершення! Завдяки власному маленькому інстаграм-проєкту Chayka Eco-friendly shop мені вдалось “підсадити” своє оточення на екозвички.

Якщо відчуваєте, що хотіли би спробувати, але важко/страшно починати – знайдіть своїх ідейних натхненників. Не бійтесь пробувати щось нове та не соромтесь бути еко. І пам’ятайте, маленькі кроки мають значення!

Евеліна Гурницька, Varosh