Міст у Тересві на Закарпатті відкрили для вантажного транспорту

Від сьогодні, 2 січня, з 14.00 модульний міст через річку Тересва на автомобільній дорозі Н-09 Мукачево-Львів між населеними пунктами Тересва та Бедевля відкрито для автомобілів вагою до 40 тонн.

Про таке повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області.

Рішення про відкриття мосту для проїзду вантажного транспорту прийняли після проведених 27 грудня 2023 року випробувань переправи.

Як показали результати випробувань, міст здатен витримати зазначене навантаження, тож рух переправою для вантажних авто є безпечним.

Що було раніше

Міст через річку Тересва обвалився на Закарпатті 24 липня 2023 року. Тоді внаслідок обвалу моста травмувалося 3 людей, серед них 2 дітей. Пізніше стало відомо, що міст був аварійним: його звели у 1957 році, й відтоді міст жодного разу капітально не ремонтувався. На нього було заборонено заїжджати транспортним засобам вагою понад 7 тонн. Міст обвалився внаслідок проїзду вантажівки з піском вагою понад 45 тонн.

Для забезпечення переправи через Тересву, спершу замість старого мосту встановили важкий механізований міст, призначений для тимчасового пропуску транспорту через водну перешкоду.

Згодом тут почали монтувати модульний міст, який мав би витримувати навантаження у 40 тонн. Монтаж модульного мосту завершили наприкінці листопада.

Новий модульний міст є найдовшим таким в Україні, конструкція складаться із 7 прольотів різної довжини. Міст стоїть на 8 опорах. Він забезпечуватиме рух на ділянці, допоки не відреставрують старий міст, частина якого обвалилася влітку 2023 року.

Varosh,

Фото зі сторінки Служби відновлення та розвитку інфрастуктури в Закарпатській області

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram