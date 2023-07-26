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Важкий механізований міст через Тересву встановили на Закарпатті

26 Липня 2023 2

Уночі завершили встановлення важкого механізованого мосту через річку Тересва з комплекту ТММ-3М1. Це переправа завдовжки 40 м і вантажопідйомністю до 60 тон, що дозволяє забезпечити тимчасовий пропуск транспорту через водну перешкоду, — повідомляють в Телеграм-каналі голови Закарпатської ОВА Віктора Микити.

Напередодні рятувальники демонтували зруйновані частини мосту та вантажівки, яка застрягла на тримальних конструкціях.

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Сьогодні, в середу, тут організують роботу з регулювання реверсного руху та облаштують тимчасову переправу для вантажних транспортних засобів.

“Після проведення консультацій та експертизи пошкодженого мосту досягли попередніх домовленостей з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України про встановлення тимчасового мосту пропускної здатності до 30 тон у межах наявного проєкту реконструкції”, — йдеться на каналі Віктора Микити.

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Нагадаємо, ввечері 24 липня під вантажівкою, яка була у 7 разів понад дозволену норму перевантажена піском, провалився міст через річку Тересва.  У провалля, що утворилося, впав також легковий автомобіль. В результаті травмовані 5 людей, в тому числі й 3 дітей.

Varosh,

Фото з каналу Віктора Микити в Телеграм

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# міст через Тересву

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