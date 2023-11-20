Модульний міст через Тересву на Закарпатті планують облаштувати до кінця листопада

На Тячівщині завершили монтаж сьомої прогонової металевої конструкції на мосту у Тересві, тож наразі вся довжина мосту готова.

В установі уточнили, що р оботи з облаштування мосту планують завершити до кінця листопада. Відтак після випробувань – запустять рух через міст.

Наразі продовжуються роботи зі влаштування під’їзду до мосту з обох боків переправи. Об’їзд можливий через село Нересниця.