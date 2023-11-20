Модульний міст через Тересву на Закарпатті планують облаштувати до кінця листопада

На Тячівщині завершили монтаж сьомої прогонової металевої конструкції на мосту у Тересві, тож наразі вся довжина мосту готова.
Також змонтовано дорожнє покриття на переправі та тротуарна частина, повідомляють
у Службі відновлення та розвитку інфрастуктури в Закарпатській області.
В установі уточнили, що роботи з облаштування мосту планують завершити до кінця листопада. Відтак після випробувань – запустять рух через міст.
Наразі продовжуються роботи зі влаштування під’їзду до мосту з обох боків переправи. Об’їзд можливий через село Нересниця.
Як відомо, новий модульний міст через Тересву у Тячівському районі зводять замість аварійного, який обвалився влітку.
Новий модульний міст матиме протяжність 226 метрів і буде здатний витримати навантаження до 40 тонн, повідомляють в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України.
Varosh,
Фото зі сторінки Служби відновлення та розвитку інфрастуктури в Закарпатській області
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