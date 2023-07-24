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Новини

Міст через Тересву обвалився на Закарпатті

24 Липня 2023 155

На Закарпатті обвалився міст через річку Тересва. За попередньою інформацією 3 осіб травмовано, серед них 2 дітей, — повідомили на сторінці Головного управління ДСНС на Закарпатті.

За попередньою інформацією, міст провалився під вантажівкою, перевантаженою піском. У провалля, що утворилося, впав також легковий автомобіль.

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—  Постраждалих госпіталізовано до лікувальних закладів. Сполучення по автомобільній дорозі національного значення Н-09 “Мукачево-Рогатин-Львів” припинено. На місці працюють рятувальники, поліція та інші екстрені служби. Наразі ми збираємо інформацію щодо випадку, детальніше зможемо повідомити згодом, — сказала Varosh речниця Головного управління ДСНС на Закарпатті Наталія Батир.

інформація про пошкодження автомобільного моста між смт. Тересва та с. Бедевля надійшла в оперативно-координаційний центр  19:00. Перекрито сполучення по автомобільній дорозі Н-09 “Мукачево-Рогатин”. До місця направлено відділення 1 ДПРЧ м. Тячів на САРМ-Л (Ford Ranger), 1 АЦ МПК смт. Тересва та ОКВ м. Хуст.

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Рух автомобільного транспорту організували через такі населені пункти: Крива – Терново – Нересниця – Вільхівці – Бедевля, — повідомляють в Закарпатській ОВА.

Новина доповнюється

Varosh,

Фото ГУ ДСНС на Закарпатті та з каналу Віталія Глаголи в Телеграм

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