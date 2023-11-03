Модульний міст через Тересву на Закарпатті встановили на опори

Тривають роботи зі зведення першого модульного мосту на Закарпатті, який має забезпечити проїзд дорогою Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів, що з’єднує три західні області.

Новий модульний міст зводять після того, як влітку у Тячіському районі обвалився аварійний міст через річку Тересва.

Міст через Тересву обвалився на Закарпатті

Новий модульний міст матиме протяжність 226 метрів і буде здатний витримати навантаження до 40 тонн, повідомляють в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України.

«На сьогодні мостовики встановили на опори найдовшу – 45-метрову – металеву прогонову конструкцію. Для насування використали аванбек – полегшену тимчасову конструкцію, яку використовують для встановлення прогонових конструкцій. 45-ти метровий проліт встановлено на другу та третю опори, яких усього буде 8. Усі інші встановлять за допомогою крана”, – йдеться у повідомлення Держагентства.

Внаслідок підвищення рівнів води у річках на Закарпатті підмило тимчасову переправу

Наразі будівельники починають складати наступну 31-метрову конструкцію. Для цього підготували спеціальний майданчик, де триватимуть монтажні роботи. Також паралельно триває робота із встановлення опор. Як тільки вони будуть готові і випробувані, розпочнеться подальше встановлення металевих конструкцій. Загалом їх буде 7, три 27-метрові уже змонтовані та готові до встановлення.

Varosh,

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