Понад 100 вітряків на високогір’ї: будівництво вітроелектростанції розпочали на території Нижньоворітської громади

Напередодні, другого листопада стало відомо про початок будівництва нової вітроелектростанції на території Нижньоворітської селищної ради Закарпатської області.

Коментуючи старт робіт, кандидатка біологічних наук, експертка з питань екології та охорони довкілля Оксана Станкевич-Волосянчук відзначила: будівництво наразі ведеться в найнижчій точці ВЕС над рівнем моря. Загалом, за її інформацією, компанія УК «Вітропарки України» планує звести три ВЕС на гірських хребтах – Вододільному, полонині Руній, Лютянській Голиці та на території колишнього Воловецького району, загалом – понад 100 вітряків.

Наразі роботи зі спорудження ВЕС ведуться в найнижчій точці над рівнем моря, всі інші плануються на висоті 600-700 метрів над рівнем моря. Для будівництва лише однієї бетонної опори під вітроустановку у Нижньоворітській громаді було знято ґрунтовий та рослинний покрив на площі майже у 2 га землі.

Як розповіла Оксана Станкевич-Волосянчук у коментарі Varosh, дозвіл на зведення ВЕС надавала Нижньоворітська селищна рада. Утім, за її словами, значно серйозніша ситуація зараз склалася довкола запланованого будівництва вітропарку на Вододільному хребті. Так, аби лише встановити щогли для вимірювання вітру, забудовник без будь-яких офіційних дозволів «прорубав» дорогу на хребет через природний заказник «Привододільний», зруйнувавши туристичні стежки та понівечивши полонини. У Державній екологічній інспекції Закарпатської області збитки від таких робіт оцінили у 2,4 млн грн.

«Із будівництвом ВЕС на Вододільному хребті взагалі велика проблема. «Вітропарки України» без будь-яких офіційних дозволів проклали дорогу через заказник «Привододільний», крізь старовіковий ліс, фактично створюючи руїну – трасу, з якої тепер постійно тектиме вода, адже йдеться про крутосхил. Все заради того, щоб вивезти на хребет щоглу для вимірювання вітру. Нараховані екологами збитки від таких робіт у сумі понад 2 млн грн зараз ніхто не хоче відшкодовувати, плюс там треба робити рекультивацію дороги… Питання і до Свалявського лісгоспу, у віданні якого ці землі: як взагалі вони допустили таке і не зупинили це варварство на природоохоронних землях», – розповіла Оксана Станкевич-Волосянчук.

Наразі на Вододільному хребті компанія «Вітропарки України» встановила щоглу для вимірювання вітру. І це – перший крок у напрямку появи на високогір’ї масивних багатотонних вітроустановок. В разі, якщо вони там все ж з’являться, частину закарпатського туристичного шляху, який пролягає, зокрема, й через Вододільний хребет буде втрачено, а гори в цій частині – зруйновано, попереджає екологиня.

Офіційна інформація у відкритих джерелах щодо спорудження ВЕС у Нижньоворітській громаді та стосовно планів на спорудження вітроелектростанцій у високогір’ї Карпат наразі відсутня. Varosh готує інформаційні запити до Закарпатської ОВА, Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства, Закарпатської обласної прокуратури, Нижньоворітської та Жденіївської селищної ради, УК “Вітропарки України”, щоб з’ясувати деталі ситуації довкола запровадження вітроенергетики на Закарпатті.

Varosh,

Фото з Фейсбук сторінки Івана Кулі

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