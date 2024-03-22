Ініціатива Chysto.de оголосила дати наступного екопікніка на Березі Закарпатського моря

Екопікнік_23 від екоініціативи Chysto.de відбудеться 13-14 квітня і матиме назву «Безпечний простір».

Про таке Varosh повідомили організатори події, яка традиційно відбудеться на Березі Закарпатського моря – на Вільшанському водосховищі.

“Весна оголила землю і разом з первоцвітами відкрила нашим очам купи пластику. Тому, окрім прибирання, маємо направити зусилля на формування культури поводження з твердими побутовими відходами. Дуже важливо розуміти, що кожен з нас впливає на ситуацію вже сьогодні своїм вибором. А ще те, наскільки важлива чистота для нашого морального та фізичного стану», – зазначають організатори заходу.

Організовувані ініціативою екопікніки зазвичай тривають впродовж двох днів, і передбачають не лише прибирання, але й освітньо-розважальний компонент. До місця локації традиційно забезпечують трансфери з Чернівців, Львова, Ужгорода та Мукачева.

Цього разу до екопікніка долучиться й чимало студентів, адже за підтримки Карітас Чеської Республіки проєкт Chysto.de «Вага чистого довкілля» переміг у «Толоці ідей».

Як розповідають в організації, закликом екопікніка_23 буде фраза: Безпечний простір. Сформуй ззовні та всередині!. Тож на Березі Закарпатського Моря говоритимуть не тільки про стан довкілля, але й про стан душі. Особливо тих душ, які втратили коханих у війні, заплативши за українську землю найдорожчу ціну.

«Ми проходимо через страшний біль, коли здається, що сенсу жити далі просто не існує. В такі моменти наші душі наче оголені, однак часто замикаються, зіштовхуючись з нерозумінням та неправильною підтримкою. З власного досвіду знаю, що магічній природі Закарпатського Моря та світлим серцям, яких воно об‘єднує, під силу вдихнути життя навіть в дуже зранені душі. Тож наша мета, створити на даному екопікніку таку атмосферу, щоб кожна змогла «роздягнути» свій біль, поділитися ним і бути почутою. Щиро прийму в обійми кожну жінку, яка наважиться зробити цей непростий крок і приїхати до нас у квітні», – ділиться голова ГО «Чисто Де» Олена Жук.

Нагадаємо, вже третій рік поспіль небайдужі люди з різних областей України збираються разом на Закарпатті, аби прибирати береги Вільшанського водосховища. У такий спосіб екоактивісти хочуть власним прикладом показати, що зміни, які необхідні вже сьогодні, не можна відкладати на потім. Берег Закарпатського Моря об’єднав місцевих жителів Закарпатського краю та людей з інших куточків країни через неймовірну красу локації та кривду, яка була заподіяна природі через відсутність вчасних дієвих рішень. Завдяки активній позиції українців, локація набула статусу ландшафтного заказника місцевого значення під назвою “Берег Закарпатського Моря”.

Дізнатися більше про подію та долучитися до заходу можна за посиланням на сторінці громадської організації “ЧИСТО.ДЕ”.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото В. Мазур

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