13 тисяч тюльпанів. В Мукачеві висадили алею на честь полеглого Героя Романа Жука

У Мукачеві волонтери висадили цибулини 13 тисяч тюльпанів на честь мукачівця Романа Жука, який загинув захищаючи Україну. Висадили їх по вулиці Ужгородській, між держуніверситетом та Управлінням муніципальної поліції.

За словами дружини Романа, Олени, тюльпани стали для неї символом цієї весни – чоловік часто присилав фото квітів зі сходу країни, і квітнуть вони як жив її чоловік – “не довго, але дуже яскраво”.

Це вестерн і присвята: Михайло Карпенко розповів, як і чому створив нову

пісню “Доле, моя доле” (Фото, Відео)

— Хочу, щоб ця «Алея тюльпанів» стала символом найніжнішого у світі кохання, вічного та незламного, — написала Олена, коли почала збір коштів у мережі Facebook на закупівлю квітів. — І в той же час нагадувала кожному, як варто жити на цій Землі і який саме слід варто по собі залишити”.

Varosh,

Фото Сергія Гудака

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.