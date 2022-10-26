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13 тисяч тюльпанів. В Мукачеві висадили алею на честь полеглого Героя Романа Жука

26 Жовтня 2022 209

У Мукачеві волонтери висадили цибулини 13 тисяч тюльпанів на честь мукачівця Романа Жука, який загинув захищаючи Україну.  Висадили їх по вулиці Ужгородській, між держуніверситетом та Управлінням муніципальної поліції.

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За словами дружини Романа, Олени, тюльпани стали для неї символом цієї весни – чоловік часто присилав фото квітів зі сходу країни, і квітнуть вони як жив її чоловік – “не довго, але дуже яскраво”.

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— Хочу, щоб ця «Алея тюльпанів» стала символом найніжнішого у світі кохання, вічного та незламного, — написала Олена, коли почала збір коштів у мережі Facebook на закупівлю квітів. — І в той же час нагадувала кожному, як варто жити на цій Землі і який саме слід варто по собі залишити”.

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Varosh,

Фото Сергія Гудака

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