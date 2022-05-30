Роман Жук загинув у війні з росією. Наші спогади про колегу

Кілька днів тому загинув у війні з росією наш колега, фотограф та відеограф, екоактивіст – Роман Жук. Він пішов добровольцем захищати Україну та українців у перші дні повномасштабного вторгнення росії.

Про болючу та несподівану втрату розповіла дружина Романа Олена Жук.

Прощання з Романом відбудеться 31-го травня, у вівторок, о 15:00. Мукачево, вул. Я.Мудрого, 21 і до Собору Успення Пресвятої Богородиці.

– Я скажу Тобі: “До побачення”. Що вдягнути? – білий одяг, вишиванку і щиру усмішку. Що принести? –тільки живі квіти і без чорних стрічок: тюльпани (або їх цибулинки), ромашки. Кого взяти з собою? – найдобріших людей, найщиріших друзів та діток, щоб допомогти нашим діткам впоратись з емоціями. Хочу вас одразу попередити (щоб не було перешіптувань) – труни не буде! Його прах залишиться з нами, допоки діти не вирішать, де поховають або розвіють, але вже нас разом, – каже Олена.

Ми, колеги Романа, висловлюємо співчуття рідним та близьким і хочемо розповісти усім, хто не знав Рому, про чистоту його думок та щирість любові до життя, людей, до України.

Це відео ми зняли про ініціативу Романа та його дружини Олени 6 місяців тому.

Ще раніше ми розповідали історію про любов, варення та натуральні солодощі від POVNA BANKA, яку заснувало подружжя.

На форумі Re:Open Zakarpattia історію родини Жуків про еко-рух Chysto.de слухали, затамувавши подих сотні глядачів, надихалися та пишалися. І її справді варто почути.

Спочивай з миром, Герою!

Varosh