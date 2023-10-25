Понад 18 тонн сміття вивезли ековолонтери впродовж року з берегів Вільшанського водосховища

Впродовж 2023 року завдяки зусиллям команди ГО “ЧИСТО.ДЕ” з території заказника “Берег Закарпатського Моря” ековолонтери зібрали 18,2 тонн твердих побутових відходів, — розповіла Varosh комунікаційниця ГО Катерина Сердечна. Минулими вихідними, 21-22 жовтня, на березі Вільшанського водосховища пройшов 22-й екопікнік, на якому волонтери з усіх куточків України прибирали засмічені береги водосховища, ділилися екоініціативами та природоорієнтованими стартапами та спілкувалися.

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— Постійний ріст кількості людей, які їдуть на наші Екопікніки зі Львівського напрямку спонукав додати до трансферів з Ужгорода, Мукачева, Чернівців та Львову, ще один — з Воловця, — розповіла голова ГО Олена Жук. — Там ми можемо підхопити як львів’ян, так і киян. Трансфером нас підсилили на цьому напрямку Колочавська ТГ, за що ми їм дуже вдячні.

Цього разу волонтери прибирали важкодоступні потічки. На переробку поїхало 350 кг пластика та 780 кг скла. На полігон відправили 800 кг інших твердих побутових відходів.

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А впродовж року волонтери відправили на переробку 7,8 тонн скла та 4,5 тонни пластику. 5,9 тонн загального сміття, яке не підлягає переробці відправили на полігон.

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Varosh

Фото Влади Мазур

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