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Новини

Понад 18 тонн сміття вивезли ековолонтери впродовж року з берегів Вільшанського водосховища

25 Жовтня 2023 73

Впродовж 2023 року завдяки зусиллям команди ГО “ЧИСТО.ДЕ” з території заказника “Берег Закарпатського Моря” ековолонтери зібрали 18,2 тонн твердих побутових відходів, — розповіла Varosh комунікаційниця ГО Катерина Сердечна. Минулими вихідними, 21-22 жовтня, на березі Вільшанського водосховища пройшов 22-й екопікнік, на якому волонтери з усіх куточків України прибирали засмічені береги водосховища, ділилися екоініціативами та природоорієнтованими стартапами та спілкувалися.

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Постійний ріст кількості людей, які їдуть на наші Екопікніки зі Львівського напрямку спонукав додати до трансферів з Ужгорода, Мукачева, Чернівців та Львову, ще один — з Воловця, — розповіла голова ГО Олена Жук. — Там ми можемо підхопити як львів’ян, так і киян. Трансфером нас підсилили на цьому напрямку Колочавська ТГ, за що ми їм дуже вдячні.

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Цього разу волонтери прибирали важкодоступні потічки. На переробку поїхало 350 кг пластика та 780 кг скла. На полігон відправили 800 кг інших твердих побутових відходів.

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А впродовж року волонтери відправили на переробку 7,8 тонн скла та 4,5 тонни пластику. 5,9 тонн загального сміття, яке не підлягає переробці відправили на полігон.

Долучитися до великої екородини ЧИСТО.ДЕ можна в соціальних мережах або на сайті.

Varosh

Фото Влади Мазур

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# Берег Закарпатського моря # вільшанське водосховище # екопікнік # Олена Жук

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