Бустерна доза щепленні від Covid-19. Адреси амбулаторій в Ужгороді

Зробити бустерне щеплення можуть усі охочі ужгородці віком від 18 років. Бустерна доза має посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму коронавірусу “Омікрон”.

Бажаний період введення – від 6 до 9 місяців із дати отримання другого щеплення від COVID-19.

Якою вакциною щепитимуть:

Для бустерної дози використовують вакцини Moderna або Comirnaty від Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина.

Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення. Згенерувати його можна буде в «Дії» орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу буде чинним сертифікат про попередню повну вакцинацію.

Бустерну дозу вакцини можна отримати у будь-якому із 11 пунктів вакцинації в Ужгороді:

у сімейній амбулаторії №3 (вул.Сергія Мартина, 2) щодня із 9:00 до 13:00

у сімейній амбулаторії №4 (вул.Іштвана Сечені, 50) щодня із 9:00 до 13:00

у сімейній амбулаторії №7 (вул.Капушанська, 16) щодня із 9:00 до 13:00

у сімейній амбулаторії №8 (кабінет №60) (вул.Олександра Грибоєдова, 16) щодня із 9:00 до 13:00

в Ужгородській міській поліклініці (кабінет №102) щодня із 9:00 до 14:00

в Ужгородській міській раді (1 поверх) (пл.Поштова,3), щодня, крім вихідних, із 9:00 до 14:00

в атріумі Закарпатської облдержадміністрації (пл.Народна,4), із 9:00 до 19:00, субота-неділя із 9:00 до 16:00

у Центрі громадського здоров’я (вул.Другетів, 72), із 12:00 до 15:00

у Закарпатській обласній клінічній інфекційній лікарні (вул.Олександра Грибоєдова, 20В), у вівторок-четвер із 12:00 до 14:00

у торговельному центрі «Епіцентр» (вул.Миколи Бобяка, 48), у суботу-неділю із 10:00 до 15:00

на центральному залізничному вокзалі (вул.Станційна, 9), у понеділок, середу, п’ятницю із 12:00 до 16:00.

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Varosh, за інформацією управління охорони здоров’я та цивільного захисту населення Ужгородської міської ради