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Бустерна доза щепленні від Covid-19. Адреси амбулаторій в Ужгороді

18 Січня 2022 26

Зробити бустерне щеплення можуть усі охочі ужгородці віком від 18 років. Бустерна доза має посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму коронавірусу “Омікрон”.

Бажаний період введення – від 6 до 9 місяців із дати отримання другого щеплення від COVID-19.

Якою вакциною щепитимуть:

Для бустерної дози використовують вакцини Moderna або Comirnaty від Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина.

Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення. Згенерувати його можна буде в «Дії» орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу буде чинним сертифікат про попередню повну вакцинацію.

Бустерну дозу вакцини можна отримати у будь-якому із 11 пунктів вакцинації в Ужгороді:

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Varosh, за інформацією управління охорони здоров’я та цивільного захисту населення Ужгородської міської ради

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# бустерна доза # ковід # коронавірус # ужгород # щеплення

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