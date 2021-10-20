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Ковід і дезінформація: чому не варто вірити “диванним експертам”. Говоримо про фейки з лікаркою Євгенією Данканич

20 Жовтня 2021 1

Із початком “четвертої хвилі” коронавірусу актуально сфокусуватися на питаннях дезінформації. У час активності “диванних експертів” важливо розрізняти, що є офіційною науковою медичною інформацією, а що – пустим, проте загрозливим фейком.

Спілкуємося із ужгородською лікаркою-інфекціоністкою, викладачкою на медичному факультеті Євгенією Данканич. Згадуємо атмосферу в Обласній клінічній інфекційній лікарні Закарпатської обласної ради під час першого локдауну і порівнюємо з нинішньою ситуацією.

Говоримо без надміру медичних термінів, радше – про емоції лікаря, який щодня віч-на-віч із ковідом, і який якраз напередодні інтерв’ю втратив свою пацієнтку.

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Про типові фейки

— Євгеніє, які фейки найбільше вас дивували з початком першого локдауну?

— “Ковіду не існує”, “це просто фейк”, “це просто дурниця”, “це просто якийсь звичайний грип”Друге, що мене найбільше ображало, це вислів, що “Ковід це спеціальний штучний вірус, який застосували якісь “вищі сили” для того, щоби знищити “слабку націю””. Я це взагалі вважаю абсурдним.  

— А яка інформація виглядає ну відверто абсурдною?

— А відверто абсурдною здавалася фейкова інформація, яку мені надсилали багато людей і навіть говорили в очі, що “медичні працівники вдають клоунів, одягаючися в захисний костюм і потакаючи політичній пропаганді”. Насправді, це були найважчі часи в нашій роботі, тому що на той момент ми навіть не мали тих захисних костюмів у нормальній кількості. Ми тоді взагалі не знали, як поведеться інфекція, а щодня… поверталися додому, до своїх близьких. Тобто були дуже великі ризики, страх, паніка. Але, як бачите, ми це побороли.

— Знаю, що вам писали образи у фейсбуці, коли це почалося?

— Мені почали писати в приватні повідомлення відтоді, як з’явилися перші телевізійні сюжети про моїх пацієнтів, які перехворіли ковідом. Це найлегше писати образливі вислови з фейкових акаунтів. Але, чомусь, в очі мені ніхто нічого такого не говорить, тільки добрі слова.

— А сьогодні які тези про ковід вас найбільше дивують, через півтора року, з початком четвертої хвилі?

Мене дивує, що людям, мабуть, вже стало байдуже. Вони почали з сарказмом ставитися навіть до свого оточення. І не думають, що навіть якщо в них буде легка форма ковіду, вони принесуть її додому, своїм близьким. А коли ця біда стається, то повірте, що багато хто плаче і жаліється. Коли вже пізно.

— А які настрої в людей щодо вакцинації, що вас справді приголомшують?

— Ну, перше: “я чіпуватися не буду, я ліпше куплю собі фейкові документи або сертифікат вакцинації”. Я питаю: а як? Відповідь: “А так, але ми тобі не скажемо, бо знаємо, що ти радикально проти цього”.

А це фраза, яку чула недавно: “Ліпше я не буду своїх батьків вакцинувати, ліпше хай вони легко помруть від ковіду, як будуть мучитися від тромбозу”. Я відповідаю, що ризик тромбозу під час ковіду у вісім разів більший. Я вже не знаю, скільки разів це можна говорити.

— Як ви вважаєте, в чому найбільша небезпека “диванних експертів”? Як це може зашкодити споживачам інформації?

— Тут принцип “гуртом і батька легше бити”. Гуртом набагато легше висловлюватися в таких чатах, групах. І в тому є й небезпека. Ви слухаєте/читаєте ці “поради” від експертів, але в разі фатальної небезпеки вони не будуть за це відповідати. 

Наприклад, пацієнти мені кажуть про “можливі ускладнення вакцинації”, я питаю: звідки ви таке взнали. “Та сусідка сказала, та подруга подзвонила”. Людина потім, після цих фраз, навіть нічого не читає щодо цієї фейкової інформації, не цікавиться її джерелом.

Так виглядає, що ми не надто відрізняємо офіційну інформацію від неофіційної, а також не цікавимося її походженням, місцем розміщення. Можливо, проблема в інформаційній гігієні?

— Я просто не розумію, чому людина довіряє своє здоров’я, свою безпеку “експертам”, які взагалі не мають стосунку до медицини. Ці люди щось розповідають “із автобуса”, “телевізора”, “тік-тока”, а інші в це свято вірять і не перевіряють інформацію. 

Якщо, наприклад, ви даєте свою дитину в садочок або школу, ви ж читаєте про них, перевіряєте. Йдете в ресторан спочатку читаєте відгуки. То за такі “дрібнички” ми переживаємо, дочитуємо інформацію, перевіряємо її. А про здоров’я ні. Дотепно і те, що люди не думають і не дбають про здоров’я, але думають про красу, косметичні процедури, масажі, фітнес-центри, одяг…

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— У вас пацієнти, викладання, наукова робота, родина. Чимала завантаженість. І коли ви відкриваєте фейсбук і читаєте коментарі “диванних експертів”, то сприймаєте серцем чи абстрагуєтеся?

Ти не можеш боротися, як кажуть, із вітряками. Ти просто можеш робити все, як можеш, згідно зі своєю совістю, своїми знаннями. Ти можеш комусь допомогти. Ми надаємо спеціалізовану медичну допомогу в особливо небезпечних та небезпечних умовах.

— Де, на вашу думку, варто черпати інформацію, аби бути в курсі офіційних даних щодо коронавірусу?

Є дуже хороші сайти ВООЗ, UNICEF вони мають чудовий переклад. Там уже настільки всеохоплююча інформація на всі випадки життя, і це не загальні фрази, а конкретика.

Є в нас також офіційна інформація від Міністерства охорони здоров’я, Кабінету міністрів України, “Коронавірус в Україні”, “Центр громадського здоров’я України”. Там достатньо статистичної інформації і вона дійсно достовірна.

Про невакцинованих госпіталізованих

— Серед ваших нинішніх госпіталізованих пацієнтів у лікарні є щеплені?

— На жаль, взагалі немає вакцинованих, навіть однією дозою. Це всі, кого ми досі приймали, а це було і влітку – в липні почалися перші випадки Дельти (йшлося про період до 22 вересня, згодом уже були випадки госпіталізації серед щеплених, – ред.).

Все одно можна з упевненістю сказати, що вакцинація запобігає стаціонарному лікуванню. Я впевнена, що вакцинована людина хоча би не матиме ускладнень. І науково доведено, що у 82-92% вакцина убезпечує від стаціонарного лікування, від важкого перебігу.

— Невакциновані пацієнти, які потрапили до лікарні, передумали щодо щеплення?

— Планують і вже навіть питають, через який час можна робити вакцинацію, через який час повторні титри антитіл, чи залежить час проведення вакцинації від титрів антитіл. Уже до них доходить, що це серйозна проблема.

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— Тож який відсоток із нинішніх невакцинованих пацієнтів стаціонару схилився до того, що треба зробити щеплення?

— На жаль, десь 50%.

— Чи можемо стверджувати: більше вакцинації = менше госпіталізації?

— Так. І я думаю, можливо, нарешті ми вийшли би на той рівень, що взагалі було би дуже мало потреби в стаціонарному лікуванні.

Є ще така фраза: “Я не довіряю цій вакцині, бо вона ще не перевірена багаторічними дослідженнями”. Але коли згадати перші періоди інфекції, то всі чекали на вакцину, а тепер віримо фейковій інформації про неї.

Про четверту хвилю

— Євгеніє,  які, власне, основні ознаки четвертої коронавірусної хвилі?

— Якщо будемо говорити в жіночому роді, бо хвиля вона, то, в першу чергу, вона   набридлива. Я щиро вірю, що сидіти вдома і коли життя не відбувається це теж не вихід.

Друге ця хвиля досить підступна. На тлі загального благополуччя, на тлі життя, що вирує, все одно коронавірус вистрілює.

Третє ця хвиля досить непередбачувана. У тому плані, що тепер клінічний перебіг трішки інакший. Якщо порівнювати перші хвилі і нинішню, то тоді був “золотий стандарт симптомів, скарг” аносмія втрата нюху при легкій формі. А при важкій відразу могла бути легенева недостатність. А тепер аносмії, як такої, не має, спотворення смаку не має. Є дертя в горлі, інтоксикація, нудота, температура, нездужання, після чого починаються кишково-шлункові розлади. Загалом це все виглядає як кишкова інфекція або ГРВІ. Раніше дуже рідко був діарейний синдром, а тепер це кожен третій-четвертий випадки.

Є ще така особливість, що коронавірус є фінансово-затратним як для пацієнта, так і для держави.

Думаю, що найбільший мінус четвертої хвилі в тому, що вона не остання. За прогнозами епідеміологів, усе одно ще будуть повторні хвилі.

— Які, на вашу думку, можуть бути найгірші наслідки четвертої хвилі?

— На жаль, смерть. Смерть близьких. Інвалідизація. Тромбоз вен. Через ковід можуть загострюватися хронічні захворювання, наприклад, цукровий діабет. Були такі хворі, які не знали, що в них порушена толерантність до глюкози, але після важкої форми коронавірусу стали інсулінозалежні. У мене є п’ятеро молодих пацієнтів, які, на жаль, тепер мають інсулінозалежний діабет.

— У людей, котрі перехворіли різними штамами корони, є ризик підхопити Дельту?

— Більшість людей перехворіла і десь 80% населення має титри антитіл, але вони не дають 100% гарантії, що тепер вас не схопить Дельта.

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— Які ускладнення дає Дельта?

— Дельта-вірус, як бачимо, дає серцево-судинні ускладнення і тромбози. Зараз менше проявляються легенева недостатність, пневмоніт. Але на тлі відносного благополуччя можуть початися серцево-судинна недостатність і тромбоз. Тромбоз, ТЕЛА (тромбоемболія легеневої артерії, – ред.), тромбоз інших судин і вен. Тим самим перебіг ковіду стає ще більш підступним, ще більш непередбачуваним.

— Чи оновилися протоколи лікування з часу першої хвилі?

— Так, разюче змінилися. На початку було симптоматичне, синдромне лікування, тактика обиралася за симптомами та аналізами хворого. У той момент просто не було конкретних протоколів щодо коронавірусу. Тепер є чіткі накази, протоколи, критерії.

— Чи суттєво відрізняється лікування різних штамів?

— Головний “зміст” будь-якого ковіду – в розвитку геморагічного синдрому (патологічної кровоточивості), провокування генералізованого васкуліту, зокрема ураження ендотелію судин. Тому й лікування для всіх штамів однакове.

— Якою тепер є атмосфера в лікарні?

— Робоча. Атмосфера дійсно робоча. Багато хто (мається на увазі, з медичного персоналу, – ред.) лікував тут своїх батьків, довіряв колегам. Багато з нас, із наших медичних працівників, втратили своїх близьких, друзів, знайомих. І це все було на наших очах. Коли помирає людина ми довго не можемо оговтатися. 

Щоразу, коли переводимо пацієнта в інтенсивну терапію, все одно надіємося, що все буде добре. Це все особисте для нас, емоційне.

— Ви встигаєте видихати?

Ні, на жаль не встигаю. Просто, ми тут розуміємо: ну а хто, крім нас? І керівництво, і молодший персонал роблять все для того, аби полегшити лікарську роботу. Намагаються оновлювати обладнання, закуповувати ліки. 

Я дуже вдячна моїм колегам, нашій команді, рідним, друзям, знайомим. Без їхньої підтримки ти “один у полі не воїн”. 

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— Що потрібно лікарям і нам усім, щоби спокійно пройти четверту хвилю?

— Кожна людина має право вибору, але вибір має бути поміркованим. Тому нехай мене хейтять, але треба вакцинуватися і не забувати про масові заходи безпеки та засоби індивідуального захисту що тепер взагалі ігнорується і забувається. Лиш деякі супермаркети до сих пір дотримуються маскового режиму і мають дезінфектанти для рук. А дельта-вірус ще більш заразний, ніж попередні штами. Невже так важко при вході в аптеку чи магазин одягнути на себе маску? Можливо ви чхнете або кашлянете… Тому я скажу, що треба дбати про себе та інших.

— Завершимо цю розмову на позитиві?

— Я завжди кажу: і це мине. Треба набратися терпіння і пережити. А ще додам: коли зустрічаю своїх пацієнтів на виході з лікарні, з випискою, то це ніби як другий день народження для них. 

Зміст продукції є винятковою відповідальністю онлайн-журналу Varosh та не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США.

Евеліна Гурницька, Varosh

Фото: Карл Смутко

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