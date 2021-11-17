Вакцинація від COVID-19 та вагітність. Все, що ви повинні знати. Колонка Юліанни Федько

Публікуємо авторську колонку ужгородської гінекологині Юліанни Федько.

Вагітність та вакцинація – це тема, навколо якої гуляє багато страхів, міфів, залякувань. А в наш час, здається, тема вдвічі актуальніша. В епоху пандемії COVID-19 багато питань залишаються відкритими, а диванні експерти все більше залякують…

Які дані ми маємо на сьогодні?

Вагітні піддаються підвищеному ризику важкого захворювання від COVID-19 порівняно з невагітними. Важка хвороба включає захворювання, що вимагає госпіталізації, інтенсивної терапії, потреби в апараті штучної вентиляції легень або спеціального обладнання для дихання, або захворювання, що призводить до смерті. Крім того, вагітні з COVID-19 мають підвищений ризик передчасних пологів і можуть мати підвищений ризик інших несприятливих наслідків вагітності, порівняно з вагітними, що не хворіли на COVID-19.

У нещодавньому дослідженні (вересень 2021) виявили, що захворювання вагітної жінки на COVID-19 спричиняє збільшення ризику виникнення акушерських та неонатальних (в ранній період після народження) ускладнень. Наприклад у групі перехворівших на COVID-19 вагітних жінок ризик виникнення прееклампсії був значно вищий, ніж у популяції, що не хворіла (загрозливий стан вагітної, який супроводжується підйомом артеріального тиску, втратою білка з нирок – так званого «будівельного матеріалу» нирок, одна із основних причин передчасних екстрених розроджень жінок). Також у групі перехворівших жінок ризик виникнення післяпологової кровотечі вищий, як і виникнення дистресу плоду в різних періодах – порушення стану плоду, коли дитині умовно «не вистачає кисню» в утробі матері, може бути загрозливим станом для життя дитини.

На даному етапі нашого з вами життя єдиний метод захистити себе від важкого перебігу захворювання та зменшити ризик імовірності захворіти є вакцинація.

Вакцинація працює як бронежилет на передовій – удар від кулі можливий, але він не спричинить фатальних наслідків, і дозволить нам піти з передової живими, відбувшись легким переляком. Які ж зараз нам відомі дані щодо вакцинації вагітних?

Вакцинація проти COVID-19 рекомендована всім людям віком від 12 років, включаючи вагітних, які годують груддю, намагаються завагітніти зараз або можуть завагітніти в майбутньому.

Вакцини можуть допомогти захистити вас від зараження COVID-19. З дводозовими вакцинами ви повинні отримати обидві дози для максимальної ефективності. Поки невідомо, скільки триватиме захист.

Пріоритетними вакцинами для щеплення вагітних є Pfizer-BioNTech та Moderna. Але, якщо жінка отримала першу дозу вакциною Oxford-Astra Zeneca, то закінчувати вакцинацію потрібно нею ж.

Ще одна потенційна перевага полягає в тому, що вакцинація під час вагітності може допомогти вам передати вашій дитині антитіла до COVID-19. У численних дослідженнях вакцинованих мам антитіла були виявлені в пуповинній крові немовлят і в грудному молоці матері.

Центри контролю та профілактики захворювань (CDC) разом з іншими світовими організаціями контролюють людей, які були вакциновані на предмет серйозних побічних ефектів. Наразі вакциновано понад 139 тисяч вагітних. Несподіваних побічних ефектів під час вагітності чи проблем з плодом не було зареєстровано. Не було повідомлень про будь-який підвищений ризик втрати вагітності, проблем з ростом або вроджених вад плоду.

Загалом безпечною вважається вакцина, в якій користь від вакцинації перевищує ризики. Сучасні вакцини не є живими вакцинами. Є дуже невелика ймовірність того, що вони перетнуть плаценту, тому малоймовірно, що вони навіть досягнуть плода. Вакцини не впливають на майбутню фертильність та не викликають непліддя. Єдині люди, яким НЕ слід робити щеплення, це ті, у кого в минулому була важка алергічна реакція на вакцини або будь-які інгредієнти вакцини.

Побічні ефекти можуть виникнути в перші 3 дні після вакцинації. До них відносяться лихоманка від легкої до середньої тяжкості, головний біль і болі в м’язах. Під час вагітності, особливо в першому триместрі, слід уникати підвищення температури. Ті, у кого після вакцинації підвищилася температура, можуть приймати препарати парацетамолу, попередньо проговоривши це із своїм лікарем. Цей препарат безпечний для застосування під час вагітності і не впливає на дію вакцини. Лихоманка, частіше виникала у невагітних жінок, тоді як вагітні частіше повідомляли про нудоту і блювоту після 2 дози Pfizer-BioNTech або Moderna.

Свіже дослідження (вересень 2021) показало, що вакцинація від COVID-19 безпосередньо перед настанням вагітності, в перші дні вагітності, в першому триместрі вагітності та в інших термінах вагітності НЕ СПРИЧИНЯЄ підвищеного ризику викидню та несприятливого перебігу вагітності.

Немає жодних доказів несприятливих наслідків для матері або плода від вакцинації вагітних осіб вакциною проти COVID-19, і все більше даних демонструє безпеку Тому люди, які є або будуть вагітні, повинні отримати вакцину від COVID-19.

Вакцинація може проводитися в будь-якому триместрі, і наголос слід робити на отриманні вакцини якомога швидше, щоб максимізувати здоров’я матері та плода. На даному етапі епідеміологічної ситуації щеплення рекомендується робити одразу, як є можливість, не опираючись на термін вагітності.

Вакцинація проти COVID-19 не викликає зараження, в тому числі у вагітних жінок або їх немовлят. Жодна з вакцин проти COVID-19 не містить живого вірусу і не може інфікувати на COVID-19.

Ранні дані про безпеку отримання мРНК-вакцини проти COVID-19 (Moderna або Pfizer-BioNTech) під час вагітності заспокоюють переживання та нівелюють поширені міфи.

Ранні дані трьох систем моніторингу безпеки не виявили жодних проблем з безпекою вагітних людей, які отримали мРНК-вакцину проти COVID-19 на різних термінах вагітності.

Ранні дані свідчать про те, що отримання мРНК-вакцини проти COVID-19 під час вагітності знижує ризик зараження. Нещодавні дослідження в Ізраїлі порівнювали вагітних людей, які отримали мРНК-вакцину проти COVID-19, з тими, хто цього не зробив. Вчені виявили, що вакцинація знижує ризик зараження вірусом, який викликає COVID-19.

Вакцинація вагітних виробляє антитіла, які можуть захистити їхню дитину. Коли вагітні отримують мРНК-вакцину проти COVID-19 під час вагітності, їх організм виробляє антитіла проти COVID-19. У пуповинній крові виявлено антитіла, вироблені після того, як вагітна отримала мРНК-вакцину проти COVID-19. Це означає, що вакцинація проти COVID-19 під час вагітності може допомогти захистити дітей від COVID-19.

Планування вагітності

Немає доказів того, що вакцини проти COVID-19 впливають на фертильність, і немає біологічно вірогідного механізму, за допомогою якого поточні вакцини можуть впливати на фертильність жінок. JCVI радить, що жінкам не потрібен тест на вагітність перед вакцинацією, і що жінкам, що планують вагітність, не потрібно відкладати вагітність після вакцинації. Найпопулярніша теорія антивакцинаторів, що щеплення може призвести до непліддя – зруйнована вщент. Теорія базується на тому, що імунітет до спайкового білка може призвести до проблем із фертильністю, не підтверджується доказами. Більшість людей, які захворіли на COVID-19, виробляють антитіла до білка шипів, і немає доказів проблем із фертильністю у людей, які вже хворіли на COVID-19. Якщо вірити теорії антивакцинаторів – то кожна людина, яка перехворіла на COVID-19 мала б залишитись неплідною після захворювання, а ми знаємо, що це не так. Британське товариство народжуваності та Асоціація репродуктивних і клінічних вчених радять людям репродуктивного віку вакцину проти COVID-19, включаючи тих осіб, які намагаються завагітніти або планують вагітність у майбутньому. Крім того, вони радять, що жінкам можна робити вакцину від COVID-19 під час лікування непліддя, і що немає необхідності відкладати лікування непліддя після отримання вакцини від COVID-19.

Інформація для осіб, які годують грудьми

Товариство медицини матері та плода та інші експерти щодо вагітності рекомендують вакцинацію проти COVID-19 людям, які годують груддю. Вам не потрібно відкладати чи припиняти грудне вигодовування лише тому, що ви отримали щеплення.

Юліанна Федько, спеціально для Varosh

** Цей матеріал опубліковано як авторську колонку, відтак редакція Varosh може не розділяти погляди та думки, які автор висловив у цій публікації.