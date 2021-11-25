5 (не)дурних запитань про вакцинацію. Запитуємо в ужгородського сімейного лікаря Андрія Жеки

Триває четверта хвиля коронавірусу, в Україні наразі цілком вакциновано 25,21 % населення (станом на 24 листопала 2021 року), а “Дельту” медики називають підступнішою за ковід перших хвиль. Відтак ми вирішили поставити лікарю 5 хай банальних, але важливих запитань про вакцинацію.

Адже в час тотальної дезінформації та неякісної цифрової гігієни напрочуд важливо читати перевірені джерела. Тому, попри безліч доступної офіційної інформації щодо ковіду, ми запитуємо про щеплення в лікаря з Ужгорода, аби отримати “живу” найсвіжішу інформацію простими словами.

До речі, нещодавно ми опублікували перший матеріал: 5 (не) дурних запитань про вакцинацію. Запитуємо в лікаря Степана Карабиньоша.

Андрій Жека, сімейний лікар, заступник головного лікаря ужгородської клініки Credoclinic

1

— Інколи ширяться тези, мовляв, люди не довіряють РНК-вакцинам. Ми можемо лаконічно сказати, як РНК-вакцина поводиться в організмі? І чому боїмося?

— Це нова технологія, за котрою вперше зробили вакцину проти коронавірусної хвороби. У чому її суть? Є певний генетичний матеріал, котрий називається мРНК – це набір інформації про певний білок (наприклад, про білок коронавірусу). Оця мРНК є в “капсулі”, де є РНК, і вона вводиться людині. Матеріал потрапляє всередину клітини, а клітина, зчеплюючи його, починає продукувати білок, котрий є частиною білка коронавірусу. Потім організм реагує на цей білок і виробляє імунітет. Таким чином, це досить ефективний, безпечний спосіб вакцинації.

Люди бояться мРНК-вакцини, тому що це щось нове. Вони думають, що цей шматок мРНК, тобто генетичного матеріалу, якимось чином може вписатися в ДНК людини, змінити його і так далі. Це фізично, біологічно неможливо. Воно не може навіть добратися до ядра, де міститься ДНК. Просто цей “шматочок” мРНК, грубо кажучи, використовує потужності самої клітини для того, щоби продукувати той білок, котрий презентує коронавірус, і імунітет на нього реагував.

Нова технологія є успішною, безпечною і вона відкриє можливості для розробки ряду інших вакцин.

— Чи всім підходить РНК-вакцина і за всіх обставин?

— Так, вона підходить всім і за будь-яких умов, але за виключенням, якщо в людини є певні протипокази. “Певний протипоказ до вакцинації” – це якщо на першу дозу була сильна реакція, тоді друга не вводиться. Це основний і, в принципі, єдиний протипоказ. Або ж може бути, що в людини доведено алергічну реакцію на якийсь із компонентів (резервантів) вакцини.

2

— Чи є категорії людей, яким загалом протипоказано робити вакцинацію від ковіду? Які це категорії?

— Це ті люди, в яких була реакція на першу дозу вакцини, або ті, в яких доведена алергічна реакція на компоненти вакцини. Єдине, якщо в людини є гостра хвороба, то тоді вакцинацію варто відкласти.

— А якщо зробив першу дозу РНК-вакцини і “щось пішло не так”, то можна потім зробити другу дозу іншої вакцини?

— Це називається “міксування” вакцин. Є дані, що це “добре”, є дані, що це “погано”.

3

— Якщо хворів коронавірусом, то через скільки часу можна робити вакцину?

— Як тільки одужав.

4

— На вашу думку, з чим пов’язаний повільний процес вакцинації в Україні порівняно з іншими країнами?

— Це “горе от ума” (усміхається, – ред.). Це пов’язано з тим, що в Україні досить важко знайти “неграмотну” людину (з іронією усміхається лікар, – ред.). Але дуже легко знайти людину, котра “читає те, що не треба” або “не читає те, що треба”. Дуже багато недостовірної інформації, у людей виникає упередження, переважно на це впливають виступи всяких сумнівних лікарів, які не добились якогось успіху, і хайпують на антивакцинальній темі.

І взагалі, ми звикли думати, що якщо людина проти вакцини, то вона якась, скажімо так, “недалека”. Насправді, це не так. Більшість моїх пацієнтів, які не хочуть вакцинуватися, вони всі – розумні, успішні люди. Вони просто мають сильне упередження, бояться.

— А чому люди бояться?

— Їм просто страшно. Бояться, що вакцина дасть серйозні побічні явища.

— Серед ваших пацієнтів яка кількість є вакцинованою?

— Більшість вакцинуються. Але я просто втомився всім пояснювати, що є два варіанти: вакцинуватися або не вакцинуватися. Але: ймовірність померти від ковіду набагато більша. Тому вам обирати. Треба вибирати. Безпечніше вакцинуватися, ніж хворіти на ковід.

5

— Можете виокремити для себе найтиповіші міфи про ковід в Україні?

— Найтиповіший міф – це “всесвітній зговір”. “Фармкомпанії штучно створили коронавірус, щоби потім усім продавати вакцини”. Другий міф – що це звичайна застуда, але, насправді, це не так. Третій міф – що ковіду взагалі не існує. Далі – що РНК-вмісні вакцини (Пфайзер, Модерна) якимось чином модифікують ДНК, “аби перетворити людей в рабів великих корпорацій”. Ще раз скажу, що неможливо, аби РНК-вмісні вакцини якимось чином вплинули на ДНК людини.

Треба мати знання в біології, вірусології, здоровий глузд. Найбільше, від чого людство може постраждати, це не ядерна війна, не метеорит, не голод, це якраз вірусні хвороби, які передаються повітряно-крапельним шляхом – це найсерйозніша загроза світовій безпеці.

Евеліна Гурницька, Varosh

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