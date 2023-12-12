Блокування пункту пропуску Вишнє Нємецьке-Ужгород: яка ситуація на кордонах

Від учора триває блокування пункту пропуску Вишнє Нємецьке-Ужгород: словацькі перевізники не впускають на в’їзд з України вантажний транспорт.

Як повідомляв Varosh, словацькі перевізники заблокували пункт пропуску Вишнє Нємецьке 11 грудня о 16:00. У такий спосіб перевізники протестують проти проти «транспортного безвізу», що діє між ЄС та Україною.

Проїзду легковиків і пасажирських рейсових автобусів перевізники не перешкоджають.

Як повідомили у Закарпатській митниці, станом на ранок 12 грудня на виїзд з митної території України в черзі чекало 30 вантажівок. При цьому, у відомстві уточнюють, що єЧерга на виїзд сягає 1262 транспортних засобів.

«Задля уникнення накопичення черг перед КПП «Ужгород-Вишнє Нємецьке», Закарпатська митниця скеровує перевізників на найближчі для перетину кордону КПП «Чоп – Захонь», що на кордоні з Угорщиною, або «Дякове – Халмеу» – з Румунією», – йдеться у повідомленні.

Тим часом, координатори блокування повідомили, що до протесту долучилися словацькі фермери – проїзд поруч із автомобілями блокують тракторами.

Протест є продовженням попередніх акцій з блокування словацького-українського кордону.

Також триває акція протесту угорських перевізників поблизу пункту пропуску Загонь-Чоп, однак угорські страйкарі не вдаються до блокування проїзду вантажівок на територію Угорщини, уточинил в Закарпатській митниці.

Чим викликані протести

Акції протесту угорських та словацьких перевізників пов’язані із із діючим «транспортним безвізом» між ЄС та Україною, впровадженим із 1 липня 2023 року.

Протестувальники заявляють, що через цю угоду європейські перевізники не здатні конкурувати з українськими, які пропонують нижчі ціни на перевезення.

У Єврокомісії виступають за збереження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС, яка звільняє українських водіїв від необхідності отримувати дозволи для міжнародних перевезень. Про таке, зокрема, заявляла на початку грудня профільна єврокомісарка Адіна Велян, зазначаючи, що дію угоди продовжили до червня 2024 року.

Ситуація із чергами на митних постах Закарпатської митниці станом на ранок 12 грудня:

п/п «Ужгород – Вишнє Нємецьке»: черги на вантажному напрямку:

виїзд – 30 (єЧерга – 1262 т/з)

в’їзд – 500;

оформлено та пропущено вантажних т/з за добу:

виїзд – 48 (з 16:00 к.ч. 11.12.2023 словацькою стороною не приймаються вантажні т/з);

вʼїзд – 242.

п/п «Чоп (Тиса) – Захонь»: черги вантажних автомобілів:

виїзд – 60 (єЧерга – 3052 т/з);

в’їзд – 550;

оформлено та пропущено вантажних т/з за добу:

вʼїзд – 393;

виїзд – 234.

п/п «Дякове – Халмеу»: черги вантажних автомобілів:

виїзд – 30 (єЧерга – 875 т/з);

в’їзд – 200 т/з;

оформлено та пропущені вантажні т/з за добу:

в’їзд – 152;

виїзд – 125.

Varosh,

Фото з Фейсбук сторінок Закарпаьської митниці та Únia autodopravcov Slovenska – UNAS

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