Розпочнуть о 16:00: словацькі перевізники попередили про блокування пункту пропуску Вишнє Нємецьке-Ужгород

Словацькі перевізники попередили про чергову протестну акцію з блокування проїзду вантажівок у пункті пропуску Вишнє Нємецьке-Ужгород. Акція протесту має розпочатися сьогодні о 16:00 за київським часом.

Тим часом, угорські перевізники також мали намір зранку 11 грудня розпочати демонстрацію у пункті пропуску Загонь-Чоп, однак, без обмежень руху вантажного транспорту.

Акцію протесту на пункті пропуску Загонь-Чоп на угорсько-українському кордоні ініціювала Угорська спілка перевізників (MKFE). Протест мав розпочатися сьогодні об 11:00 біля пункту пропуску Загонь на території Угорщини. Основна вимога протестувальників – скасування лібералізації перевезень для українських перевізників, передбачених угодою між ЄС, Україною та Молдовою.

Угорські перевізники заявляють, що через часткову лібералізацію Молдовою автомобільних вантажних перевезень багато угорських підприємств опинилися у критичній ситуації.

Як ідеться у повідомленні Угорської спілки перевізників (MKFE), “Перевізники вимагають негайного перегляду угоди та відновлення ліцензійних квот в українсько-угорських перевезеннях, а також ефективного та інтенсивного офіційного контролю українських перевізників».

Разом із тим, під час демонстрації угорські перевізники обіцяли не блокувати рух вантажівок через кордон.

Разом із тим, словацькі перевізники анонсували акцію з блокування проїзду вантажівок у пункті пропуску Вишнє Нємецьке-Ужгород. Перекрити рух вантажному транспорту планують у понеділок, 11 грудня, об 11:00.

Протест стане продовженням попередніх акцій з блокування словацького-українського кордону.

У неділю, 10 грудня, Спілка словацьких вантажників – UNAS оголосила, що президія Спілки ухвалила рішення про продовження акції протесту на пункті пропуску Вишнє-Нємецьке-Ужгород до задоволення основних вимог протесту. Протестувальники заявили, що блокуватимуть в’їзд на територію Словацької Республіки для вантажних перевезень, разом із тим, проїзд легковиків обіцяли не обмежувати.

Блокування кордону, заявили у Спілці словацьких вантажних перевізників, є акцією солідарності із польськими та угорськими колегами, які висловлюють незгоду із діючим «транспортним безвізом» між ЄС та Україною, впровадженим із 1 липня 2023 року. Словацькі страйкарі заявляють, що через згадану угоду європейські перевізники не здатні конкурувати з українськими, які пропонують нижчі ціни на перевезення. У ході протесту словацькі перевізники пообіцяли блокувати лише проїзд вантажного транспорту, легковики та пасажирські автобуси пропускають безперешкодно. Блокування руху вантажівок з боку Словаччини розпочалося на КПП “Вишнє Нємецке” (доповнено) У Держприкордонслужбі України з огляду на можливе ускладнення руху на українсько-словацькій ділянці радять врахувати зазначену інформацію при плануванні подорожі за кордон.

Тим часом, у Єврокомісії виступають за збереження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС, яка звільняє українських водіїв від необхідності отримувати дозволи для міжнародних перевезень. Про таке, зокрема, заявляла на початку грудня профільна єврокомісарка Адіна Велян, зазначаючи, що дію угоди продовжили до червня 2024 року.

Varosh

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