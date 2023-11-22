Від ночі пункт пропуску “Вишнє-Нємецьке-Ужгород” розблокований

Із 00:00 ночі пункт пропуску “Вишнє Нємецьке-Ужгород” розблокований для проїзду вантажного транспорту.

Блокування руху вантажівок на кордоні зі Словаччиною: автобуси та легковики пропускають безперешкодно (Оновлено)

Як повідомили Varosh у Закарпатській митниці, словацька поліція силоміць забрала особу, що блокувала пункт пропуску, та евакуювала транспортний засіб, звільнивши проїзд.

Станом на сьогоднішній ранок черга вантажівок на офомлення зі словацької сторони сягнула 400 транспортних засобів.

Загалом за добу оформлено на виїзд 104 вантажівки, на вʼїзд – 173, уточнили на Закарпатській митниці.

Varosh,

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