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Новини

Від ночі пункт пропуску “Вишнє-Нємецьке-Ужгород” розблокований

22 Листопада 2023 19

Із 00:00 ночі пункт пропуску “Вишнє Нємецьке-Ужгород” розблокований для проїзду вантажного транспорту.

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Як повідомили Varosh у Закарпатській митниці, словацька поліція силоміць забрала особу, що блокувала пункт пропуску, та евакуювала транспортний засіб, звільнивши проїзд.

Станом на сьогоднішній ранок черга вантажівок на офомлення зі словацької сторони сягнула 400 транспортних засобів.

Загалом за добу оформлено на виїзд 104 вантажівки, на вʼїзд – 173, уточнили на Закарпатській митниці.

Varosh,

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# блокування # кордон # пункт пропуску

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