Блокування руху вантажівок на кордоні зі Словаччиною: автобуси та легковики пропускають безперешкодно (Оновлено)

Сьогодні у другій половині дня Державна прикордонна служба України та Закарпатська митниця повідомили про блокування вантажного транспорту протестувальниками у пункті пропуску «Вишнє Нємецьке-Ужгород» зі сторони Словаччини.

Ініціатори акції заблокували можливість проїзду вантажного транспорту в обидва напрямки – на в’їзд та виїзд з України. Це підтвердили Varosh у Закарпатській митниці. Разом із тим, уточнили, що чекають роз’яснень від словацьких колег, позаяк наразі невідомо, хто саме здійснює блокування.

При цьому, у Закарпатській митниці наголосили, що для легкових автомобілів та пасажирських автобусів проїзд безперешкодний: учасники акції блокують лише вантажний транспорт.

На місці події працює словацька поліція, адже, як пишуть словацькі ЗМІ, офіційного повідомлення про блокування у словацькій поліції не отримували.

Станом на 15:00, за даними прикордонної служби України, перед пунктом пропуску «Вишнє Нємецке» в напрямку України перебувало близько 300 вантажівок.

Станом на 17:00 у пункті пропуску “Ужгород” у напрямку виїзду з України у черзі було 37 вантажівок, жодних черг чи накопичень не спостерігалося, повідомили Varosh у Чопському прикордонному загоні.

Тим часом, на КПП «Ужгород» митна служба продовжувала здійснювати оформлення вантажівок: пункт пропуску має функціональні можливості, аби пропустити на територію Словаччини 80 вантажівок.

ОНОВЛЕНО – 19:32

Трохи згодом у Закарпатькій митниці повідомили, що з 20:00 словацька сторона прийматиме по 1 вантажному авто з України та 4 вантажі автомобілі випускатимуть в Україну за одну годину. Додатково у кожну годину з черги забиратимуть по 1 автомобілю з гуманітарною допомогою/паливно-мастильними матеріалами/вантажами для Міноборони.

Varosh,

Фото зі словацького сайту RTVS

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.