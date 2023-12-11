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Словацькі перевізники заблокували в’їзд вантажівок у пункті пропуску Вишнє Нємецьке-Ужгород

11 Грудня 2023 43

Словацькі перевізники розпочали блокування словацького кордону у пункті пропуску Вишнє Нємецьке-Ужгород. Не пропускають на в’їзд у Словаччину вантажний транспорт з України.

Про таке Varosh повідомила речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська.

За її словами, за попередньою домовленістю протестувальники пропустять ті вантажівки, які на момент початку акції протесту вже пройшли оформлення на українській стороні. Йдеться приблизно про 20 вантажних транспортних засобів, уточнила Вікторія Сенгетовська. Надалі страйкарі не пропускатимуть вантажний транспорт з України взагалі.

Заборона на в’їзд стосується винятково вантажного транспорту, легкові автомобілі та пасажирські автобуси словацькі перевізники пропускають безперешкодно.

Також, за словами речниці, розпочали акцію протесту угорькі перевізники біля пункту пропуску Загонь-Чоп. Однак там акція швидше декларативна: проїзд вантажного транспорту не блокують.

За словами Вікторії Сенгетовської, поки  рух вантажівок у пункті пропуску Вишнє-Нємецьке-Ужгород буде заблокований, закарпатські митники перенаправлятимуть перевізників на інші КПП.

Протест є продовженням попередніх акцій з блокування словацького-українського кордону.

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Словацькі перевізники заблокували в’їзд вантажівок з України у пункті пропуску Вишнє Нємецьке-Ужгород

Як повідомляв Varosh, акції протесту угорських та словацьких перевізників пов’язані із  із діючим «транспортним безвізом» між ЄС та Україною, впровадженим із 1 липня 2023 року.

Протестувальники заявляють, що через цю угоду європейські перевізники не здатні конкурувати з українськими, які пропонують нижчі ціни на перевезення.

У Єврокомісії виступають за збереження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС, яка звільняє українських водіїв від необхідності отримувати дозволи для міжнародних перевезень. Про таке, зокрема, заявляла на початку грудня профільна єврокомісарка Адіна Велян, зазначаючи, що дію угоди продовжили до червня 2024 року.

Varosh,

Фото з Фейсбук-сторінки Únia autodopravcov Slovenska – UNAS

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# блокування # вантажівки # кордон # перевізники # пункт пропуску

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