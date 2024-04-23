“Ужгород колись і нині”: побачив світ фотоальбом про минуле й теперішнє міста

Фотоальбом у вигляді книги, завдяки якому на світлинах можна наочно побачити, як змінився Ужгород крізь роки, днями надійде у продаж.

Книга-фотоальбом «Ужгород колись і нині» вийшов друком у видавництві «Рік-У». У виданні зібрані й систематизовані за розділами світлини Ужгорода, яким він був колись, та яким є зараз, розповів у коментарі Varosh фотограф проєкту Сергій Денисенко.

Видання є продовженням народного фотоальбому «Ужгород», який побачив світ у 2017 році.

«Укладаючи тоді фотоальбом, ми домовилися, щоб подібне таке видання з’являлося з періодичністю раз на 5 років, адже місто змінюється, з’являються нові локації та нові світлини. Однак потім розпочалася повномасштабна війна, й ідея була не на часі», – розповів Сергій Денисенко.

До задуму все ж таки укласти фотоальбом, присвячений Ужгороду, повернулися у 2023 році. За його втілення взялася команда людей: про готовність видати книгу заявив директор видавництва «Рік-У» Євген Станішевський, співавтором проєкту став викладач УжНУ Борис Жулканич, за текстову частину взялася відома дослідниця історії Ужгорода, журналістка Тетяна Літераті, світлини сьогодення Ужгорода робив Сергій Денисенко.

«Тетяна зібрала й систематизувала старі архівні фото міста, ми зробили такий каркас, «чернетку» майбутнього фотоальбому, я взяв камеру і пішов знімати», – каже Сергій Денисенко.

Таким чином, у книзі систематизували фото міста з його минулого та теперішнього: на кожному новому розвороті, порівнюючи ці світлини, можна оцінити, яким місто було колись і яким є зараз. За словами Сергія Денисенка, гортаючи альбом, можна подовгу затриматися навіть на одному розвороті, розглядаючи і порівнюючи світлини та видивляючись цікаві й неочевидні, на перший погляд, деталі.

Для того, аби фотоальбом був інформативним, але й щоб не перевантажувати його текстом, до кожної з поданих локацій Тетяна Літераті написала невеличкий текстовий супровід. Разом із тим, на розворотах також розміщені QR-коди: кожен із них веде до ґрунтовної розгорнутої статті на визначену тему з історії Ужгорода. Видання буде цікавим не лише для місцевих мешканців, але й для гостей міста, туристів – як подарунок, сувенір, і як пам’ять про Ужгород.

Фотоальбом початково вийде накладом в 1 тис. екземплярів. Якщо ж на нього буде попит, книгу можна буде додатково додрукувати.

Презентація фотоальбому «Ужгород колись і нині» відбудеться цієї п’ятниці, 26 квітня, о 15:00 у «Совиному гнізді». Під час заходу відвідувачі матимуть нагоду одразу придбати видання з підписами авторів.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото з Фейсбук-сторінки Бориса Жулканича

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