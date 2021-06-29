Як Закарпаттю стати українським Бордо. Французи розповіли, як регіону розвивати винний туризм

Туризм – це шанс для вина. Вино – це можливості для туризму. І вони можуть розвиватися разом. Така думка пролунала під час заходів Chateau Chizay Academy. 27-28 травня на території Шато Чизай на Берегівщині проходили лекції і практикуми від фахівців одного з топових виноробних й винно-туристичних регіонів – Бордо у Франції. Дводенна школа відбувалася у межах Програми міжнародної співпраці “Бордо – Закарпаття”. Це безкоштовна можливість для закарпатської виноробної галузі навчатися у топових спеціалістів.

Французькі спікери – Стефан Баде, професор економіки і маркетингу виноробства ліцею Бордо, а також Гільєрме Мартінз, енолог, PhD із мікробіології та біотехнологій, він представляє Вищу агрономічну школу Бордо. Вони розповіли, як Бордо вдалося стати не тільки виноробним краєм, а потужною винно-туристичною дестинацією, і порадили, що робити Закарпаттю, аби масштабувати локальний туризм із допомогою вина.

Бордо – безумовно виноробна столиця, проте регіон уже 30 років працює, аби завжди бути і винною меккою і постійно розвивати цей напрямок. Як розповідає Стефан Баде, за цей час стався потужний крок від 0 туристів до 4,3 млн відвідувачів на рік (станом на 2019-й рік). За його словами, 30 років тому це було сіре місто, де не було не те що винного музею, а й винного бару. У 90-х роках продажі вина Бордо почали стрімко падати, водночас активно діяли інші світові гравці винного ринку. Відтак постало питання розвитку винного туризму в Бордо.

Один із каталізаторів змін – прихід Алена Жюппе на посаду мера Бордо. Він вирішив розбудити “сплячу красуню”, презентував проєкт розвитку. Головна мета – зробити місто не тільки столицею вина, а й винного туризму. Саме винний туризм став стратегією розвитку, довкола якої зібралися влада, винороби, туроператори. Була розроблена потужна комунікаційна кампанія, яка розповідала, що Бордо – це не тільки про виноробство.

“Там, де є вино, але не лише вино”.

Месьє Баде підкреслює: брудне сіре Бордо перетворилося на світле інфраструктурне місто, а його центр є у списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

Кілька цифр. Літній фестиваль вина в Бордо – це 600 тисяч туристів і 65 тисяч відкоркованих пляшок вина (станом на 2019 рік). До речі, населення Бордо – 250 тисяч.

Професор Стефан Баде називає кілька атракцій, які можуть стати в пригоді Закарпаттю. Наприклад, поєднання вина й мистецтва – як-от створення скульптур на винну тематику. Втілення винних доріг повсюди. У центрі Бордо навіть розроблені шляхи з тераси на терасу із серією дегустацій. Можна робити винні марафони, “круїзи”. Частувати вином та хоч на дереві з гарним пейзажем. Так, на дереві – це дуже популярна розвага. А ще можна розробляти квести на виноградниках. Також важливо працювати у колаборації з місцевою кухнею, коли кухня підсилює ідею вина, а вино – традиційні страви.

Месьє Баде наголошує, що про винний туризм треба волати повсюди, починаючи з аеропортів та вокзалів. А ще важливо розвивати цей сегмент у контексті всієї сім’ї, тобто мають бути активності не тільки для дорослих, а й альтернативні для дітей, підлітків.

Спікер пояснює, що Закарпаття може адаптувати вино в різних контекстах. Природа, готелі, ресторани, туристичні атракції, спорт. Навіть більше, вписати вино у стратегію економічного розвитку.

«Звичайно, регіон має потенціал досягнути прогресу у виробництві вина й розвитку винного туризму. Ми в Бордо постійно розвиваємося і покращуємо як виробництво вина, так і його комерціалізацію, і винний туризм. У вас дуже гарний регіон, який має дуже великий туристичний потенціал. Єдина його проблема – це те, що він не є відомий. Він відомий, наприклад, для туристів із Угорщини, Словаччини, Румунії, але у Франції він абсолютно невідомий. Тому перше, що вам потрібно, це популяризувати регіон».

До речі, Стефан Баде розповідає про нашу область французькій аудиторії.

«Я входжу до експертної групи одного зі спеціалізованих журналів. Я запропонував редакторці опублікувати кілька статей про Закарпаття. Я також іншими способами популяризую ваш регіон. Наприклад, сьогодні зробив пост у фейсбуці, інстаграмі, всі мої студенти це читають. Я ношу футболку з написом “Закарпаття”. Вся моя сім’я також знає про Закарпаття».

Головна ціль Chateau Chizay Academy – передавати знання.

«Що стосується цілі нашої співпраці в рамках Академії Чизай — це поділитися нашим досвідом, нашими знаннями з місцевими виноробами. І, за нагоди, можливо, дати їм якісь конкретні поради. Я тут уже вдруге, відчуваю великий інтерес, бажання покращувати виробництво, розвивати галузь. Я бачу, що наші зусилля є виправдані, – мовить Гільєрме Мартінз. – Найчастіше закарпатці запитують у нас про технології, способи виробництва вина у Франції та інших європейських країнах, і яким чином можна досягнути міжнародних стандартів».

Французькі гості переконані, що Закарпаття може стати власне винно-туристичним регіоном. І цьому є кілька причин: добрий агрономічний потенціал, який дає можливість виробляти вина гарної якості, а також сприятливі кліматичні умови. Водночас є вдосталь атракцій для різнопланового відпочинку на кілька днів. Обидва експерти наголошують, що туристові треба пропонувати пакет послуг по всьому Закарпаттю, тобто не закриватися на одному місті чи районі. В ідеї для комплексної подорожі можна запропонувати, наприклад, гірські прогулянки, термальні води, музеї, місцеву кухню й вино.

Майданчиком для Chateau Chizay Academy є виноробня Шато Чизай. Тут усі представники галузі можуть безкоштовно навчатися й обмінюватися досвідом. І саме Бордо може стати для Закарпаття прикладом для наслідування. Адже маленьке Бордо – це понад 6 тисяч виноробів, тисячі робочих місць, відтак місто живе з вина та винного туризму. Звісно, йому вдалося і тому, бо там організована й прогресивна влада.

«Бордо, як сказали наші колеги, було містом-виробником вина, але ніхто не хотів туди їхати. Першочергово вони хотіли привезти внутрішнього французького туриста. Тому Закарпаття спершу має виграти битву за закарпатця, після цього – за українця. І тільки потім до нас приїдуть люди з-за кордону. А вони обов’язково приїдуть, бо в доковідні часи на Ryanair можна було купити квиток із Лондона до Львова за 4,5 євро, – зазначає Ігор Радомисельський, віцепрезидент виноробної компанії Шато Чизай, куратор Chateau Chizay Academy. – Львів – популярна дестинація, без сумніву. Але якщо туристи будуть знати, що “під боком” є винний регіон, де можна кілька днів цікаво провести час, відвідати різні готелі, ресторани, виноробні, то вони приїдуть».

За словами Радомисельського, мета Академії – якраз об’єднувати локальний ринок вина і спільно будувати винно-туристичний регіон.

«Ми не хочемо бути одні. У Закарпаття велетенський потенціал, тому ми хотіли би об’єднати всіх. Туризм може допомагати місцевим виноробам продавати до половини їхнього вина тут, на місці. Ми заснували некомерційний напрямок – Chateau Chizay Academy. На заходах Академії ми збираємо виноробів, викладачів, студентів, весь кластер, який може вплинути на подальший розвиток винної індустрії. Ми шукаємо партнерів, які готові вкладати в освіту, і віримо, що освіта допоможе нам вийти на шлях розвитку».

Чизай інвестує як у якість вина, так і в розвиток винного туризму. Йдеться, наприклад, про сучасний інтерактивний Музей винороба Чиза, Свято молодого вина, про Йогу на винограднику, скандинавську ходу на винограднику, різні формати дегустацій і навіть авіатури, адже в сусідньому Косині є невелика злітно-посадкова смуга, яка може приймати літаки малої авіації. Щодо авітурів уже є пропозиції від кількох аероклубів. До речі, така послуга активно працює в Молдові, Грузії. Ігор Радомисельський припускає, що в Україні така опція може стати дуже популярною за років 5—10.

Ігор пояснює, що Чизай розвивається за концепцією нео-шато, тобто йдеться передовсім про емоцію. Аби турист приїздив сюди по емоцію, а також куштував вино, яке можна придбати з собою, а потім купити через онлайн-магазин.

До речі, це дуже цінно дегустувати вино на території його виготовлення. Надія Семенець, керівниця напрямку туризму в Шато Чизай, підкреслює, що в концепції культури споживання вина закладений і такий принцип – куштувати його в місцевості, де воно народилося.

«Наші вина – особливі, з особливим закарпатським ароматом і смаком. Це дійсно особливість, яка має природну сукупність – це і гори, і термальні джерела, і прекрасні ґрунти. Наші вина мають аромати гірських масивів, лугових трав, персиків, абрикосів, лісових ягід, акації, бузини».

Надія пояснює, що важливо вчитися правильному смакуванню вина, з естетикою, легким приємним задоволенням. Тому Шато Чизай і працює в напрямку навчання винної культури як представників індустрії, так і туристів. Бо ж вино – це про емоцію.

Евеліна Гурницька, Varosh

Фото: Сергій Гудак