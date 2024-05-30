Громадська спілка «Виноградарі і винороби Закарпаття» після кількарічної роботи офіційно отримала географічне зазначення «Закарпаття/Закарпатське вино» та відповідне свідоцтво державного зразка. Це свого роду знак якості, яким відтепер можуть бути відзначені закарпатські вина, які пройдуть верифікацію, — пояснила Varosh Вікторія Алексович, керівниця “Wood International”.

Зараз будь-який винороб Закарпаття, який має ліцензію та всі реєстраційні документи на свою підприємницьку діяльність винороба має право на здобуття цієї відзнаки. На Закарпатті таких виноробів 18.

— Щоб отримати географічне зазначення, винороб має написати заяву на вступ до ГС «Виноградарі і винороби Закарпаття», пройти процес верифікації продукції (комісія перевірить кількість виноградників, скільки вина винороб з нього робить, чи відповідають стандартам технологія виготовлення вина, чи відповідають сорти), — пояснила Вікторія Алексович. — Якщо по списку верифікації географічного зазначення винороб відповідає всім вимогам, то він може на етикетці на пляшці свого вина поставити географічне зазначення. Це зовсім інший рівень якості. Споживач, який придбав таке вино, розуміє, що він купив якісний, автентичний продукт Закарпаття.

Громадська спілка «Виноградарі і винороби Закарпаття» є контролером цього процесу і, власне, і була створена у 2020 році саме для того, аби здобути цю можливість. Команда спілки всі ці роки працювали спільно з “Укрвинпромом” над тим, щоб отримати це визначення, пояснила Вікторія Алексович. Сьогодні в стінах ОВА підписали Меморандум про співпрацю між обласною військовою адміністрацією та громадською спілкою «Українська корпорація по виноградарству і виноробній промисловості “Укрвинпром”».

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Географічне зазначення вже мають гуцульська бриндзя овеча, гуцульська бриндзя коров’яча, є мелітопольська вишня, в процесі розробки сливовий леквар. Зараз цього рівня досягли закарпатські вина. Це, за словами Вікторії Алексович, ідентифікація якісного продукту, який знаходиться у певній географічній місцевості.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото зі сторінки Віктора Микити у Телеграмі.

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