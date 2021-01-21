Потрібен Ужгороду, Закарпаттю: Як Smart Point Hub вплинув на культурне життя регіону, та чому його треба зберегти

Smart Point Hub уже три роки проводить різноформатні події, організовує соціально-культурні активності, втілює масштабні ідеї, важливі для суспільства. Цей простір дуже і дуже важливий для Ужгорода та загалом регіону. Карантин завдав чималого удару цьому проєкту, йому тепер непросто. Тому ми тим паче прагнемо підтримати Smart Point Hub – розповідаємо про його найбільші ініціативи за ці три роки. З понеділка, віримо, локдаун завершиться і вже поступово можна планувати маленькі офлайн-заходи. А саме Smart Point Hub – ідеальна локація для їх проведення.

«Ідея відкриття Smart Point Hub полягала в тому, щоби розворушити спокійне життя невеличкого містеча, організовувати атмосферні події та актуальні тренінги. Ми хотіли дати людям можливість проявити себе, свої таланти; спільними зусиллями втілити цікаві ідеї та задуми; об’єднати надзвичайних особистостей та створити соціальні проєкти, які зможуть допомагати тим, хто цього потребує», – каже засновниця першого на Закарпатті хабу Smart Point Олександра Кірій.

Протягом трьох років простір вирував активним життям. За словами Олександри, хаб став своєрідним центром неформальної освіти для дорослих та дітей, адже тут проходили різноманітні тренінги, майстер-класи, семінари, презентації тощо.

Тут втілюються соціальні та благодійні проєкти, в яких хаб виступає ініціатором або партнером. Smart Point Hub став платформою для міжрегіональних контактів, а також почав будувати міжнародні зв’язки (Польща, Бельгія, Франція тощо). Він налагодив співпрацю із представниками різних громадських організацій та локальних медіаресурсів. Цей бренд став невід’ємною культурною частиною Ужгорода та є партнером подій різного формату: пресконференцій, тематичних зустрічей, показів, презентацій, лекцій, майстер-класів, фотовиставок, зустрічей із режисерами, фотографами тощо. У Smart Point Hub утворилася ініціативна група, яка генерує ідеї та втілює власні проекти, займається громадською діяльністю.

Наразі Smart Point Hub переживає нелегкі часи, адже цей простір був максимально направлений на організацію зустрічей, подій та взаємодію між людьми. Хаб існує завдяки зусиллям його засновниці Олександри Кірій, за підтримки ініціативної групи — Любові Дуракової, Тетяни Хорошилової, Ольги Лемко, Анни Шуліки, та з допомогою усіх, хто продовжує співпрацювати з хабом та втілювати ідеї у різних форматах.

Круті та знакові проєкти Smart Point Hub

Команда хабу, самостійно або з партнерами, організувала різноманітні активності – суспільно-цікаві й корисні, просвітницькі та креативні, сучасні й перспективні. Розповімо про основні.

Fuckup night Uzhhorod, 2019

З квітня 2019-го по лютий 2020-го щомісяця відбувався захід Fuckup night. Концепція –п’ятеро відомих спікерів із Ужгорода та з усього Закарпаття розповідали про власні невдачі на шляху до успіху. Подію цілком організовували волонтери, а всі гроші за квитки спрямовувалися на благодійність.

Екотиждень areU(zh)eco?, 2019

«Останній тиждень серпня 2019 року був присвячений екотематиці. Ми залучили всі відомі нам екологічні ініціативи, які тоді діяли в Ужгороді, та запропонували кожній із них презентувати себе, провести лекції або майстер-клас. Також у рамках еко-тижня відбулися невеликий ярмарок-презентація місцевих еко-майстринь, плогінг уздовж набережних, екологічна сквот-вечірка. Усі ужгородці могли безкоштовно брати участь.

More for Ma, 2020. Освітні курси для мам за підтримки Британської Ради та Ужгородської міської ради

Це були експрес-курси з SMM для молодих мам, які відбувалися у партнерстві з Оленою Яремою, засновницею локального SMM-бюро, та психологинею Наталією Касим. Під час курсів 12 мам відвідували заняття з SMM, а також психологічну групу, а діток у цей час розважали професійні виховательки.

Акселератор Важливих ідей за підтримки USAID, 2020

Це проєкт, завдяки якому закарпатці могли пройти навчання з проєктного менеджменту, фандрейзингу та отримати фінансування на втілення власних соціально важливих ідей. Близько 80 учасників із Ужгорода та власне Закарпаття подали заявки на участь, 50 із них пройшли попередній відбір та були запрошені на навчання. 20 учасників пройшли навчання частково, 10 – повний курс.

Відтак 7 проєктів-переможців отримали фінансування та протягом серпня-жовтня 2020 року втілили проєкти соціальної дії:

“Юні лідери громади” – Г. Левко, село Довге;

“Музична студія для людей із інвалідністю” – О. Принцовська, Ужгород;

Галерея “Malo mesta” та фотовиставка “Жінка поміж страхами” – Л. Дуракова, Ужгород;

“Сонячна лавка” – А. Сабадош, І. Міллер, Ужгород,

“Творча навчальна лабораторія анімаційних фільмів” – В. Єгоров, Ужгород,

Орган самоорганізації населення “Вулиця Зелена”, К. Воротняк, Тур’ї Ремети,

“Видимо” – М. Сташина-Неймет, Ужгород.

Галерея “Malo mesta”, 2020

Цей проєкт став невід’ємною частиною хабу та продовжує тривати. У його межах відбулася фотовиставка “Жінка поміж страхами”, а також пройшли зустрічі з фотографинями Алісою Коваленко, Катериною Радченко, Катаржиною Бонецькою. Нещодавно була організована зустріч із фотографом Михайлом Палінчаком. Наразі триває фотовиставка, яка була присвячена до акції 16 днів проти насильства. Відвідування – безкоштовне.

Група підтримки для жінок, які постраждали від насильства, 2020

Відбувається раз на два тижні, за запитом. У чуйній та комфортній атмосфері, спільно з координаторкою групи Ольги Лемко, жінки можуть анонімно поспілкуватися, отримати консультації, підтримку тощо. Відвідування – безкоштовне.

#безтеатру, 2020

Це проєкт для підлітків, які щотижня зустрічаються у хабі, спілкуються із психологинею Вікторією Симулик на актуальні теми, та імпровізують. За результатами таких зустрічей підлітки створили та показали виставу до акції “16 днів проти насильства”, 2020. Відвідування – безкоштовне.

Проєкти, які відбувалися за підтримки або у партнерстві зі Smart Point Hub

Школа волонтерів ФРІ, 2018;

Ніч кіно, Всеукраїнський показ українських короткометражок, 2019;

Дитячий Docudays, 2019 – фотовиставка та тематичні події;

Благодійна акція “Збір теплих речей”, 2019;

“Купи зустріч – подаруй дитині свято”, 2019;

Перша інклюзивна вечірка із “Золоті серця Закарпаття”, 2020;

“Мамо, у мене місячні”, 2020, а також регулярні події від ГО “Інсайт” та Ольги Беци;

Перший Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль CMIFF, 2020.

Якщо запитати в Олександри Кірій, що найбільше мотивує працювати, то відповіді у 2019-му та 2021-му – кардинально різні.

Олександра Кірій, 2019 р.: «Мотивує працювати – якісний результат проведеної роботи, зміни кожного, хто відвідує наші події, позитивні відгуки і теплі слова. Розуміння того, що все можливо! З досвідом минулих проєктів народжуються нові перспективи та ідеї, які не зупиняються на етапі обговорення, а стають реальними, завдяки співпраці та спільних дій багатьох людей. Враховуючи напрямки лекцій та семінарів, які вже були проведені, ми є частиною соціального розвитку, певного росту та розвитку тих, хто був частиною наших проєктів. Також важливим є міжрегіональний обмін досвідом, оскільки багато подій було організовано за участі людей із інших міст України».

Олександра Кірій, 2021 р.: «Що мотивує? По-перше, мотивують слова людей про те, що хочеться, аби цей простір жив. І що хаб для багатьох став не тільки платформою для самореалізації, а й домом. По-друге, віра в те, що скоро це все закінчиться, та хаб знову буде повноцінно працювати. І, звісно, мотивує те, що я в черговий раз переконуюся, що такий простір просто необхідний місту та області».

Varosh