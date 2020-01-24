More for Ma: або як вийти з декрету в нову професію

В Ужгороді стартував новий проект для мам у декреті, які хочуть опанувати нову професію, але, на жаль, не можуть зробити цього, бо не мають з ким залишити малюків на час навчання.

Головна ідея Анни Шуліки, авторки проекту, допомогти молодим мамам не лише з професією, а й підтримати морально, надати психологічну підтримку, яка часто також недооцінюється суспільством.

– Аню, розкажи про проект, як виникла ідея?

– Зміст ідеї More for Ma (facebook, instagram) вперше сформувався в червні на тренінгу «Гараж ідей». Тоді проект навчання для мам (в комплексі з психологічною підтримкою та доглядом за дітьми) мав кодову назву «Тато в шоці» та отримав можливість взяти участь у хакатоні з соціального підприємництва.

Сама ідея виникла з «власного болю». Я мама двох діток та свого часу зіштовхнулась з проблемами:

змінити напрям професійної діяльності та навчитись чомусь новому у короткі терміни;

забезпечити догляд за дітьми, коли допомогти немає кому;

знайти роботу.

Також я знаю, наскільки важливо мати не тільки бажання працювати, а й бути готовою до цього психологічно, мати ресурс, розуміти важливість власного саморозвитку та фінансової незалежності.

– Хто працював над розробкою концепції проекту, чи є команда?

– Першу концепцію та першу реакцію на проект я побачила під час презентації ідеї на «Гаражі ідей». Далі обговорювала можливість реалізації ідеї з Олександрою Кірій, керівницею ГО «Смарт Поінт Ужгород». Ми подали заявку на фінансування проекту “More for Ma” на Leaders Fund. Опублікували пост на нашій сторінці у фб та побачили багато позитивних відгуків від мам та жінок, які бажали стати партнерками проекту. Хоча відбір ми не пройшли і фінансування не отримали (оскільки проект був лише на стадії ідеї), але зрозуміли, що проблема актуальна і має велику підтримку.

– Чому вирішили, що треба податися на пітчинг та як взагалі проходили усі ці процеси від подачі до перемоги?

– Коли у мережі з’явилась інформація про пітчинг ідей в Ужгороді, друзі відмічали мене під цими дописами, надсилали інформацію у особисті повідомлення. Оскільки основна концепція вже була продумана, але не вистачало знань, тож я вирішила подаватися хоча б заради того, щоб отримати ці знання та рухатись далі.

На пітчинг я подавала три ідеї: навчання для мам; кнопки виклику у центрі Ужгорода, у місцях де неможливе облаштування пандусів та ярмарок-прокат новорічних ялинок та прикрас. Перші дві ідеї пройшли попередній відбір.

У перший день навчання я дуже зраділа, адже побачила серед інших людей, які пройшли відбір, багато друзів та знайомих. Вчитися було комфортно, але завжди переслідувало відчуття, що часу замало. Особливо, коли справа дійшла до конкретики – треба було вказати статті витрат та партнерів, які братимуть участь у проекті. Але такий формат – обмежений термін, дозволив мені не вагатися, а просто брати і робити – тут і зараз.

За іронією долі саме в цей час по вечорах я доглядала за доньками сама (вдень вони були у садочку та школі). Тож прописувати бюджет мені допомагали діти: старша приглядала за молодшою, а замість казки на ніч молодша донька роздивлялась презентацію.

Під час захисту проекту я уважно слухала запитання, які ставлять іншим учасникам та відповідала на них подумки в ракурсі свого проекту. Загалом дуже хвилювалась, адже з публічними виступами в мене не дуже, тремтіла під час захисту.

Про те, що результати оголосять в цей же день я не знала, пішла на роботу одразу після захисту. Та через кілька годин мені почали телефонувати знайомі (і не знайомі), які лишились у міській раді, та вітати «Аня, твій проект пройшов!!!». Це було круто!

– Які плани зараз – вже триває реалізація чи лише підготовчий етап?

– На даний момент у нас триває підготовчий етап, але ми вже оголосили про старт першого курсу. Курс “Instagram for Mom” стартує 6 лютого та передбачає 13 занять для 10 мам (та 10 дітей) тривалістю 2 години: 4 заняття з психологом-коучем Наталкою Касим, 9 занять з Оленою Яремою, smm buro Ya Idea. Поки мами проходять навчання, з дітками граються та займаються педагоги з центру розвитку особистості «Я сям». Заняття відбуватимуться тричі на тиждень: вівторок, четвер, п’ятниця з 10:00 до 12:00 та проходитимуть у освітньому просторі Smart Point Hub, вул. Швабська, 25а.

Ми пропонуємо навчання мамам, які доглядають за дітками до 3-х років, або мамам, які з певних причин не мають з ким лишити дитину. Нам би дуже хотілось залучити до участі мам з соціально вразливих категорій, які мають мотивацію до навчання.

Участь у першому курсі безкоштовна за 100% відвідуваності занять.

Проект реалізується за підтримки програми “Активні громадяни” від Британської ради в Україні та ГО «Молодіжна Платформа».

– Що бачиш підсумком цього проекту для себе особисто та для його учасниць?

– Підсумком цього проекту для мене є усвідомлення того чи спрацює на практиці те, що заплановано в теорії (що варто буде змінити та покращити) та можливостей подальшого розвитку проекту More for Ma.

Головна мета курсів – це не тільки збільшення можливостей працевлаштування мам та навчання. Це надання підтримки від коуча-психолога, яка допоможе розібратися у собі, своїх цілях та готовності діяти. Це заняття у групі жінок, які можуть стати підтримкою одна для одної. Це отримання часу на себе, для власного саморозвитку. Це можливість мати новий досвід для діток – як вони будуть взаємодіяти у групі та цікавитись заняттями. Тож як підсумок першого курсу я бачу можливість мамам отримати дещо більше для себе, More for Ma.

У перспективі нам би хотілось не тільки проводити освітні курси, а й працевлаштовувати мам після їх завершення. Адже ми впевнені, що працедавці зацікавлені залучати людей, які мають актуальні знання, бажання розвиватися та працювати. Тому я запрошую до співпраці організації, які бажають працевлаштувати учасниць курсів, благодійні фонди, громадські організації, міжнародні організації тощо.

Росана Тужанська, Varosh