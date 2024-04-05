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Де в Ужгороді фотографуватися з сакурами: огляд локацій

5 Квітня 2024 215

Якщо ви мрієте про фотосесію з сакурами в Ужгороді, то варто поквапитися — скоріш за все за тиждень вони вже відцвітуть.

Сьогодні в Ужгороді росте понад 5 тисяч сакур. Старі дерева і молоді саджанці можна зустріти в різних частинах міста. Тож куди йти за красивими фотографіями в рожевому цвіті?

Varosh зібрав популярні і не дуже локації, тож зараз усе покажемо і розкажемо.

Арка та стіна з сакур

Локація: Закарпатська, 36 (за Дастором, навпроти автомийки).

Більші дерева знаходяться вздовж дороги. Обійдіть їх — і опинитеся під рожевою аркою.

Молоді сакури, посаджені одна до одної, розташовані за рогом. Це ідеальне місце для фото в повний зріст і дитячих фотосесій

Сакури на вулиці Закарпатській

Сакури на вулиці Закарпатській

Сакура на просторій галявині

Локація: площа Лаборця

Площа Лаборця — це невеличкий сквер, в якому є як молоді сакури, так і велике дерево. Це не надто популярне місце, адже знаходиться трохи осторонь від центральної частини міста. А дарма — подивіться, як красиво!

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Сакура на площі Лаборця

Сакура на площі Лаборця

Рожева вулиця

Локація: вулиця Боженкавулиця Довженка

Це місце, де ви побачите найбільше сакур, тож приготуйтеся потонути в рожевому.

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Сакури на вулицях Боженка та Довженка

Сакури Ужгород

Перші сакури в місті Ужгороді з’явилися в 1923 році, більшу їхню частину в старій частині міста Малий Ґалаґов посадили в 30-х роках минулого століття, коли Закарпаття перебувало під владою Чехословаччини. Дотепер саме тут ростуть найстаріші дерева.

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Сакури в центрі Ужгорода

Сакури в центрі Ужгорода

Пройдіться вулицею Довженка і спробуйте не сфотографуватися з кожною другою сакурою — це неможливо!

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Сакури в Ужгороді

Тихий куточок біля РАЦСу

Локація: вулиця Небесної Сотні

Тут зазвичай тихо і малолюдно, оскільки вулиця знаходиться якраз між Довженка та набережною. Навпроти РАЦСу росте величезне дерево, яке низько нахиляє гілки.

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Сакури на вулиці Небесної Сотні

Сакури на вулиці Небесної Сотні Ужгород

А поруч можна знайти іншу сакуру, за якою знаходяться двері з фігурою ведмедя над ними. Тут можна зробити чудові фото в повний зріст.

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Сакури на вулиці Небесної Сотні

Сакури на вулиці Небесної Сотні Ужгород

Сакури на Набережній

Локація: Набережна Незалежності

Від пішохідної зони в бік Ґалаґова тягнуться рожеві вервиці. Тут людей достатньо багато, адже всі, хто проходять повз, зупиняються, аби сфотографувати квіти.

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Сакури на Набережній Незалежності

Сакури на Набережній Незалежності Ужгород

Але якщо прийти вдень у будні, то можна спокійно зробити декілька фото з красивими будинками та вимощеними дрібною мозаїкою тротуарами на фоні.

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Сакури в Ужгороді

Найпопулярніші сакури в центрі міста

Локація: площа Театральна

З видом на синагогу, ляльковий театр, пішохідний міст чи кав’ярню — тут біля кожної сакури можна зробити безліч різних фото. Але оскільки тут завжди багато людей, приготуйтеся, що скоріш за все на ваші фото потраплятимуть і інші 🙂

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Сакури на площі Театральній

Сакури на площі Театральній

Біля телевежі

Локація: Київська Набережна

Тут сакур не так багато, проте дуже затишно і є гілки, які опускаються ледь не до землі. Локація також чудово підійде для фотосесій з малечею. Тож беріть пледик з кошиком і мерщій за красивими фото!

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Сакури на Київській Набережній

Сакури на Київській Набережній

А якщо пройтися вздовж набережної по інший бік транспортного мосту, можна знайти ось таку безлюдну точку біля Управління водних ресурсів.

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Сакури на Київській Набережній

Сакури на Київській Набережній

На проспекті

Локація: проспект Свободи

Тут ростуть молоді дерева. А оскільки поряд із ними є ліхтарі, там можна зробити хороші фото навіть уночі.

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Проспект Свободи

Найпопулярніші сакури в Ужгороді

Локація: вулиця Грушевського

Саме тут в будь-який час доби ви побачите людей, які вишикувалися вздовж дороги, щоб сфотографуватися на фоні рожевого цвіту. Направду хороші світлини виходять як зі сторони дороги, так і зі сторони тротуару. Якщо хочете відчути себе в наметі з квітів, вам сюди.

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Сакури на вулиці Грушевського

Сакури на вулиці Грушевського

На Заньковецької

Локація: вулиця Заньковецької

Цією вулицею чудово йти до Грушевського чи повертатися до центру. Вздовж дороги росте багато красивих сакур. На задньому плані багатоповерхові будинки. Хороша локація для невимушених фото.

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Кожна сакура красива

Локації: бар «Еган», вулиці Цегольнянська та Щедріна, ПАДІЮН

Хоч ми сьогодні з вами і познайомилися з більшістю локацій, та все ж в Ужгороді набагато більше красивих місць, ніж може вмістити огляд. Тож радимо частіше роздивлятися все навколо.

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Що ще слід знати?

Ламати сакуру — то ганьба. Щоб зробити чудове фото, не потрібно обламувати гілля чи зривати цвіт. Мало того: за подібний вандалізм можна отримати на горіхи. Тож дуже не радимо цього робити.

Сподіваємося, цей огляд допоможе вам зробити цьогоріч фото з сакурами, про які ви мрієте ❤️

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Катерина Майборода, Varosh

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