Де в Ужгороді фотографуватися з сакурами: огляд локацій

Якщо ви мрієте про фотосесію з сакурами в Ужгороді, то варто поквапитися — скоріш за все за тиждень вони вже відцвітуть.
Сьогодні в Ужгороді росте понад 5 тисяч сакур. Старі дерева і молоді саджанці можна зустріти в різних частинах міста. Тож куди йти за красивими фотографіями в рожевому цвіті?
Varosh зібрав популярні і не дуже локації, тож зараз усе покажемо і розкажемо.
Локація: Закарпатська, 36 (за Дастором, навпроти автомийки).
Більші дерева знаходяться вздовж дороги. Обійдіть їх — і опинитеся під рожевою аркою.
Молоді сакури, посаджені одна до одної, розташовані за рогом. Це ідеальне місце для фото в повний зріст і дитячих фотосесій
Локація: площа Лаборця
Площа Лаборця — це невеличкий сквер, в якому є як молоді сакури, так і велике дерево. Це не надто популярне місце, адже знаходиться трохи осторонь від центральної частини міста. А дарма — подивіться, як красиво!
Локація: вулиця Боженка – вулиця Довженка
Це місце, де ви побачите найбільше сакур, тож приготуйтеся потонути в рожевому.
Перші сакури в місті Ужгороді з’явилися в 1923 році, більшу їхню частину в старій частині міста Малий Ґалаґов посадили в 30-х роках минулого століття, коли Закарпаття перебувало під владою Чехословаччини. Дотепер саме тут ростуть найстаріші дерева.
Пройдіться вулицею Довженка і спробуйте не сфотографуватися з кожною другою сакурою — це неможливо!
Локація: вулиця Небесної Сотні
Тут зазвичай тихо і малолюдно, оскільки вулиця знаходиться якраз між Довженка та набережною. Навпроти РАЦСу росте величезне дерево, яке низько нахиляє гілки.
А поруч можна знайти іншу сакуру, за якою знаходяться двері з фігурою ведмедя над ними. Тут можна зробити чудові фото в повний зріст.
Локація: Набережна Незалежності
Від пішохідної зони в бік Ґалаґова тягнуться рожеві вервиці. Тут людей достатньо багато, адже всі, хто проходять повз, зупиняються, аби сфотографувати квіти.
Але якщо прийти вдень у будні, то можна спокійно зробити декілька фото з красивими будинками та вимощеними дрібною мозаїкою тротуарами на фоні.
Локація: площа Театральна
З видом на синагогу, ляльковий театр, пішохідний міст чи кав’ярню — тут біля кожної сакури можна зробити безліч різних фото. Але оскільки тут завжди багато людей, приготуйтеся, що скоріш за все на ваші фото потраплятимуть і інші 🙂
Локація: Київська Набережна
Тут сакур не так багато, проте дуже затишно і є гілки, які опускаються ледь не до землі. Локація також чудово підійде для фотосесій з малечею. Тож беріть пледик з кошиком і мерщій за красивими фото!
А якщо пройтися вздовж набережної по інший бік транспортного мосту, можна знайти ось таку безлюдну точку біля Управління водних ресурсів.
Локація: проспект Свободи
Тут ростуть молоді дерева. А оскільки поряд із ними є ліхтарі, там можна зробити хороші фото навіть уночі.
Локація: вулиця Грушевського
Саме тут в будь-який час доби ви побачите людей, які вишикувалися вздовж дороги, щоб сфотографуватися на фоні рожевого цвіту. Направду хороші світлини виходять як зі сторони дороги, так і зі сторони тротуару. Якщо хочете відчути себе в наметі з квітів, вам сюди.
Локація: вулиця Заньковецької
Цією вулицею чудово йти до Грушевського чи повертатися до центру. Вздовж дороги росте багато красивих сакур. На задньому плані багатоповерхові будинки. Хороша локація для невимушених фото.
Локації: бар «Еган», вулиці Цегольнянська та Щедріна, ПАДІЮН
Хоч ми сьогодні з вами і познайомилися з більшістю локацій, та все ж в Ужгороді набагато більше красивих місць, ніж може вмістити огляд. Тож радимо частіше роздивлятися все навколо.
Ламати сакуру — то ганьба. Щоб зробити чудове фото, не потрібно обламувати гілля чи зривати цвіт. Мало того: за подібний вандалізм можна отримати на горіхи. Тож дуже не радимо цього робити.
Сподіваємося, цей огляд допоможе вам зробити цьогоріч фото з сакурами, про які ви мрієте ❤️
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Катерина Майборода, Varosh
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