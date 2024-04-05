Де в Ужгороді фотографуватися з сакурами: огляд локацій

Якщо ви мрієте про фотосесію з сакурами в Ужгороді, то варто поквапитися — скоріш за все за тиждень вони вже відцвітуть.

Сьогодні в Ужгороді росте понад 5 тисяч сакур. Старі дерева і молоді саджанці можна зустріти в різних частинах міста. Тож куди йти за красивими фотографіями в рожевому цвіті?

Varosh зібрав популярні і не дуже локації, тож зараз усе покажемо і розкажемо.

Арка та стіна з сакур

Локація: Закарпатська, 36 (за Дастором, навпроти автомийки).

Більші дерева знаходяться вздовж дороги. Обійдіть їх — і опинитеся під рожевою аркою.

Молоді сакури, посаджені одна до одної, розташовані за рогом. Це ідеальне місце для фото в повний зріст і дитячих фотосесій

Сакура на просторій галявині

Локація: площа Лаборця

Площа Лаборця — це невеличкий сквер, в якому є як молоді сакури, так і велике дерево. Це не надто популярне місце, адже знаходиться трохи осторонь від центральної частини міста. А дарма — подивіться, як красиво!

Рожева вулиця

Локація: вулиця Боженка – вулиця Довженка

Це місце, де ви побачите найбільше сакур, тож приготуйтеся потонути в рожевому.

Перші сакури в місті Ужгороді з’явилися в 1923 році, більшу їхню частину в старій частині міста Малий Ґалаґов посадили в 30-х роках минулого століття, коли Закарпаття перебувало під владою Чехословаччини. Дотепер саме тут ростуть найстаріші дерева.

Пройдіться вулицею Довженка і спробуйте не сфотографуватися з кожною другою сакурою — це неможливо!

Тихий куточок біля РАЦСу

Локація: вулиця Небесної Сотні

Тут зазвичай тихо і малолюдно, оскільки вулиця знаходиться якраз між Довженка та набережною. Навпроти РАЦСу росте величезне дерево, яке низько нахиляє гілки.

А поруч можна знайти іншу сакуру, за якою знаходяться двері з фігурою ведмедя над ними. Тут можна зробити чудові фото в повний зріст.

Сакури на Набережній

Локація: Набережна Незалежності

Від пішохідної зони в бік Ґалаґова тягнуться рожеві вервиці. Тут людей достатньо багато, адже всі, хто проходять повз, зупиняються, аби сфотографувати квіти.

Але якщо прийти вдень у будні, то можна спокійно зробити декілька фото з красивими будинками та вимощеними дрібною мозаїкою тротуарами на фоні.

Найпопулярніші сакури в центрі міста

Локація: площа Театральна

З видом на синагогу, ляльковий театр, пішохідний міст чи кав’ярню — тут біля кожної сакури можна зробити безліч різних фото. Але оскільки тут завжди багато людей, приготуйтеся, що скоріш за все на ваші фото потраплятимуть і інші 🙂

Біля телевежі

Локація: Київська Набережна

Тут сакур не так багато, проте дуже затишно і є гілки, які опускаються ледь не до землі. Локація також чудово підійде для фотосесій з малечею. Тож беріть пледик з кошиком і мерщій за красивими фото!

А якщо пройтися вздовж набережної по інший бік транспортного мосту, можна знайти ось таку безлюдну точку біля Управління водних ресурсів.

На проспекті

Локація: проспект Свободи

Тут ростуть молоді дерева. А оскільки поряд із ними є ліхтарі, там можна зробити хороші фото навіть уночі.

Найпопулярніші сакури в Ужгороді

Локація: вулиця Грушевського

Саме тут в будь-який час доби ви побачите людей, які вишикувалися вздовж дороги, щоб сфотографуватися на фоні рожевого цвіту. Направду хороші світлини виходять як зі сторони дороги, так і зі сторони тротуару. Якщо хочете відчути себе в наметі з квітів, вам сюди.

На Заньковецької

Локація: вулиця Заньковецької

Цією вулицею чудово йти до Грушевського чи повертатися до центру. Вздовж дороги росте багато красивих сакур. На задньому плані багатоповерхові будинки. Хороша локація для невимушених фото.

Кожна сакура красива

Локації: бар «Еган», вулиці Цегольнянська та Щедріна, ПАДІЮН

Хоч ми сьогодні з вами і познайомилися з більшістю локацій, та все ж в Ужгороді набагато більше красивих місць, ніж може вмістити огляд. Тож радимо частіше роздивлятися все навколо.

Що ще слід знати?

Ламати сакуру — то ганьба. Щоб зробити чудове фото, не потрібно обламувати гілля чи зривати цвіт. Мало того: за подібний вандалізм можна отримати на горіхи. Тож дуже не радимо цього робити.

Сподіваємося, цей огляд допоможе вам зробити цьогоріч фото з сакурами, про які ви мрієте ❤️

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Катерина Майборода, Varosh

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