12 ужгородських мам безкоштовно вивчають SMM і отримують психологічну підтримку

6 лютого в ужгородському хабі Smart Point стартував безоплатний курс для місцевих мам, у яких діти переважно до трьох років. Жінки навчаються основам SMM, а також займаються з психологом. Допоки мами на заняттях, з малечею працюють педагоги. Ми завітали на курси й розпитали в організаторів, лекторів і власне мам про перші враження та ідеї й професійні перспективи, які може відкрити це навчання.

Ідея

Це перший курс і відбувається у рамках проєкту “More for MA”, про нього ми нещодавно писали. Авторка ініціативи Анна Шуліка зазначає, що одна з ключових ідей — у залученні молодих мам до отримання нових знань і професійних навичок.

Організатори оголосили конкурсний відбір, перевага надавалася жінкам, у яких малюки до трьох років, і їх переважно нема з ким залишити. Власне, головні критерії для участі — мотивація жінки та вік її дитини. Вік хлопчиків і дівчаток украй важливий, адже на час маминих занять для дітей організовується окрема програма з педагогами, тож ідеально, що вони ровесники.

До участі планували залучити десятьох мам, але зрештою запросили дванадцять. Половина групи — це жінки з соціально вразливої категорії — багатодітні, мами-одиначки, мами, які були вимушено переселені, мами, котрі виховують дітей з особливостями розвитку.

Формат і тематика

Курс має 13 занять: 9 – з роботи з Instagram, 4 – з психологічної підтримки, коучингу. Лекції-тренінги-практикуми відбуваються тричі на тиждень, вранці, по дві години. Психологію подає психотерапевтка Наталія Касим, а Instagram – Олена Ярема, засновниця і керівниця “smm buro ya_idea”.

Цикл з психології розкриває питання мотивації молодих мам, їхніх цілей і бажань, способів і шляхів, які приведуть до мети.

Курс про SMM є базовим і комплексним, однак Олена формує подачу матеріалу і з позиції материнства, адже вона теж мама, теж мала свої страхи, теж перебувала на старті власної справи.

«Спочатку ми розбираємо Інстаграм для новачків, деталізуємо, опрацьовуємо фішки цієї мережі. Наступного тижня говоритимемо про копірайтинг, візуальну частину, дівчата пробуватимуть писати тексти, створюватимуть візуал. Третій тиждень буде присвячений просуванню. Наша задача, аби людина ввійшла на майданчик Інстаграму, зрозуміла його технічні можливості, збагнула, як вона хоче продавати через мережу, яким чином буде комунікувати з покупцями. І щоб отримати цих покупців, вона вчитиметься налаштовувати рекламу через таргетинг, блогерів».

Учасниці одержують домашні завдання з digital та психології, які аналізують в аудиторії.

Допоки мами вчаться, діток розважають двоє педагогів із Центру розвитку дітей “Я сям” – Ірина Парахоняк та Оксана Сабурова.

«Для цих діток ми підготували програму творчого розвитку, працюємо над тим, аби вони соціалізувалися, вчилися перебувати трохи без мами, – мовить Ірина. – Ми використовуємо нетрадиційні методики: ось ліпимо з тіста, бавимося кольоровим рисом… Також малюємо, займаємося аплікацією».

Мами

Серед слухачок курсу є ті, які наразі не працюють, проте шукають можливості, а також учасниці, котрі намагаються розвивати власну маленьку справу.

Юля Дуб – мама трирічної Соломії, журналістка за освітою, працює з текстами, а у декреті захопилася вирощуванням сукулентів і створенням горщиків з цементу, бетону, відтак виготовляє красиві й стильні композиції. Вона намагається комерціалізувати своє хобі у Фейсбуці, а ось з Інстаграмом має суттєві труднощі, відтак курс вкрай актуальний.

«Самостійне навчання не дає таких результатів, яких би мені хотілося. А тут є зв’язок з тренером і можна одразу комунікувати й підтягувати всі знання до необхідного рівня. Для мене велике відкриття про чатбот у Телеграмі, яким можна “ділити” текст для Інстаграму. Теж важливо було дізнатися про ресурси для перевірки тексту».

Неймовірно цінні і заняття з психологом.

Ще надзвичайно важлива складова – це розмова з психологом, де нас поступово виводять зі стану “мама, дім, квартира, обмежений простір, обмежене коло тем…”. Тут ми вже трішки замислюємося про себе, про власні потреби, бажання, і заряджаємося ресурсом, аби втілювати це все в життя.

Юля тішиться формату, адже вдома вкрай складно вчитися з дитиною, а на цьому курсі Соломія має свої активності.

«Це ідеальне середовище. Дитина зайнята і може спокійно побути дві години без мами, а мама може спокійно присвятити дві години навчанню».

Валерія Пащенко, мама трирічного Артема, також журналістка за освітою. Сину 3,5 роки, проте він ще не готовий йти в садок.

«Ці 3,5 роки я займаюся розвитком дитини, на свій розвиток перестала зважати, а в цьому мінус для нас обох, адже я виснажуюся і стаю менш ресурсною мамою. Це навчання дуже класне, бо я спокійна за сина, що з ним займаються, він розвивається також, а не просто мультики дивиться. Тобто я займаюся своїм розвитком, а дитина — своїм».

Дівчина цікавиться темою просування різних бізнесів у соцмережах і загалом сферою digital, фотографією, дизайном, відео. Залюбки працювала би за гнучким графіком віддалено. Досі практикувала просування бренду у Facebook, а з Instagram знайомиться на курсі для мам. А ще зазначає, що у навчанні вкрай суттєва психологічна складова.

Дуже важлива психологічна частина цих курсів, бо у мене був етап зневіри у собі і своїх можливостях, з’явилося відчуття, що забуваю професійні навички.

Перспектива і плани

До речі, цей курс може подарувати мамам шанс одразу влаштуватися на роботу, а для працедавця — нагода знайти нову людину в команду. Організатори ведуть перемовини з локальними агенціями, що мають вільні вакансії, і їм цікаво поспілкуватися з мамами.

«Оксана Розман, засновниця маркетингової агенції GrowUp agency, за результатами курсу пропонує пройти співбесіду. На наступні курси хочу залучати агенції, які могли би хоч одній мамі запропонувати працевлаштуватися», — додає Анна.

Олена Ярема також зацікавлена у цінних кадрах.

Звісно, якщо бачитиму, що хтось хотів би рухатися далі у цьому напрямку, бачитиму, як людина входитиме у процес, то не виключаю, що можу запропонувати роботу. Але багато залежить і від дівчат. Тут важливе розуміння, що це колосальна робота, яка забирає не дуже багато часу, а увесь час.

Перший курс безкоштовний, адже відбувається за підтримки Британської ради, ГО “Молодіжна платформа” та Ужгородської міськради. Подальші, ймовірно, будуть платними. Анна хотіла би залучати співфінансування або ж шукати грантові програми, щоб зробити вартість курсів доступною для молодих мам. А ще вона планує приділяти більше уваги мамам із соціально вразливих категорій, наприклад, надавати їм змогу вчитися безкоштовно у платних групах.

P.S. Smart Point відкритий до співпраці з агенціями, які мають вільні вакансії, адже готовий запропонувати працівниць з сучасними актуальними знаннями.

Евеліна Гурницька, Varosh

Головне фото: Олена Ярема